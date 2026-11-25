Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає варіант висилки російського посла у відповідь на повторення інцидентів з порушенням польського повітряного простору, однак розраховує, що Москва схаменеться.

Про це він сказав в ефірі "Польського радіо", передає "Європейська правда".

Сікорський підтвердив, що висилка російського посла є одним із можливих дипломатичних кроків. Однак він застеріг, що Польща поки що не має наміру ухвалювати таке рішення.

Він звернув увагу на те, що Москва могла б відповісти аналогічним кроком щодо польського дипломата.

"Тоді вони вишлють нашого. Це один із варіантів, але ми поки що не будемо його реалізовувати", – сказав глава МЗС.

"Ми чекаємо, що Росія схаменеться, припинить нападати на своїх сусідів і припинить ескалацію цього державного тероризму", – наголосив Сікорський.

Глава МЗС підкреслив, що Росія не має потенціалу, щоб перемогти країни НАТО.

"Ми застерігаємо перед нападом на Північноатлантичний альянс. Ми вдесятеро заможніші за Росію. Тепер нарешті Європа, на чолі з Польщею, виділяє значні кошти на оборону. Росія не здатна перемогти на Донбасі, тож тим більше не здатна перемогти НАТО", – зазначив він.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях.

Після цього російський посол у Варшаві "отримав дуже різку дипломатичну ноту" від МЗС Польщі. Однак той назвав звинувачення польського відомства безпідставними і проявом русофобії.