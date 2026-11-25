Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прибув із візитом в Україну.

Про це свідчить його допис у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У середу, 25 листопада, естонський міністр опублікував у соцмережах кадри з української столиці.

"Добрий ранок, Києве", – написав він.

Good morning, Kyiv 🇺🇦 https://t.co/iA5TmFzpIF – Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 25, 2026

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії через атаку РФ на українську столицю.

Також писали, що з 1 грудня Естонія закриває автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією – наступним кроком може стати закриття залізничного пункту пропуску.