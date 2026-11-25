Глава МЗС Естонії приїхав у Київ
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Новини — Середа, 25 листопада 2026, 10:46 —
Новини — Середа, 25 листопада 2026, 10:46 —
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прибув із візитом в Україну.
Про це свідчить його допис у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У середу, 25 листопада, естонський міністр опублікував у соцмережах кадри з української столиці.
"Добрий ранок, Києве", – написав він.
Good morning, Kyiv 🇺🇦 https://t.co/iA5TmFzpIF– Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 25, 2026
Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії через атаку РФ на українську столицю.
Також писали, що з 1 грудня Естонія закриває автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією – наступним кроком може стати закриття залізничного пункту пропуску.
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