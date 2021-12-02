Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Вперше за 60 років щорічний оборонний бюджет Сполучених Штатів не був погоджений з першого разу.

Це сталося через блокування з боку республіканців, які наполягають на включенні поправок щодо запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

Попри те, що республіканці та демократи в принципі підтримують ідею санкцій, адміністрація Байдена вважає, що це негативно вплине на відносини з європейськими союзниками.

Чи спрацює тиск республіканців? І на що у такій ситуації варто сподіватися Україні?

"Незрозуміло та обурливо"

45 сенаторів проголосували за ухвалення оборонного бюджету, проти – 51.

Оскільки для ухвалення законопроєкту було потрібно набрати 60 голосів, то перше голосування за бюджет, що відбулося 29 листопада, завершилося фіаско.

Сенатори Джим Ріш та Тед Круз закликали голосувати за їхню пропозицію бюджету, який включає додаток з санкціями проти "Північного потоку-2" та передбачає також введення санкцій проти компаній, які залучені до сертифікації газогону.

Окрім газопроводу, республіканці хочуть голосувати за поправки задля підтримки України та Китаю.

До 46 голосів республіканців доєдналися сенатори-демократи Ед Маркі, Джефф Мерклі, Елізабет Воррен і Рон Уайден, а також незалежний сенатор Берні Сандерс. Усі вони проголосували проти схвалення оборонного бюджету.

Натомість єдиним республіканцем, який голосував за, стала сенаторка Сюзен Коллінз.

Лідер більшості Чарльз Шумер намагався сприяти голосуванню за законопроєкт. У понеділок він наголосив: "Республіканці просто заблокували законодавство, яке було повністю спрямоване на підтримку наших військ, сімей військових та на захист американців. Дисфункція республіканців знову зірвала прогрес двох партій", – сказав Шумер із залу Сенату, назвавши позицію Республіканської партії "незрозумілою та обурливою".

Натомість лідер меншості Мітч Макконнелл, який напередодні закликав не голосувати за бюджет, заявив, що вимога включення до законопроєкту додатка про введення санкцій щодо "Північного потоку-2" – це "єдина правильна позиція".

Шанси на компроміс

Чи здатний шантаж республіканців вплинути на адміністрацію Байдена?

Наразі підстав говорити про зміну позиції Білого дому немає. На демократів тиснуть союзники – уряд Німеччини закликав Конгрес не вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що такий крок "зашкодить трансатлантичній єдності".

Цей аргумент активно використовують демократи.

"Ми бачимо, як деякі члени Конгресу наголошують на санкціях, які насправді не стримують Росію, але загрожують трансатлантичній єдності, щоб набрати політичні очки вдома – і все це, притримуючи критичне фінансування національної безпеки з низки не пов’язаних питань. Це не має сенсу", – каже представник Білого дому у своєму інтерв'ю The Hill.

"Незважаючи на це голосування, демократи продовжать працювати над тим, щоб наші війська отримували гроші, а наші життєво важливі оборонні програми могли тривати", – додав лідер більшості Чарльз Шумер.

Насправді ж провалене голосування ганебне тим, що не зрозуміло, як шукати компроміс, і потрібно буде як мінімум два тижні, коли законопроєкт знову винесуть на голосування.

Як правило, Палата представників і Сенат ухвалюють свою версію законопроєкту, а потім починать офіційні переговори, щоб дійти остаточної угоди.

Як тільки це відбулося, дві палати ухвалюють остаточну угоду і надсилають її до Білого дому на підпис президенту.

Цього разу сторони як ніколи далекі від компромісу.

Втім, робота з погодження бюджету триває. В понеділок помічники заявили, що Палата представників і Сенат можуть укласти угоду, яку потім розгляне Сенат. Протягом вівторка 1 грудня сенатори заявляли, що продовжують обмінюватися пропозиціями в надії зламати перепони.

"Ми щойно отримали нову пропозицію від демократів. Ми надіслали їм пропозицію раніше сьогодні... і тому я сподіваюся, що ми отримаємо щось, що дозволить рухатися вперед", – сказав сенатор Джон Тун.

Втім, вже цього тижня Конгрес має ухвалити окремий закон для фінансування уряду до кінця п’ятниці, щоб запобігти припиненню роботи. Тож, ймовірно, законопроєкт про оборону буде відкладено принаймні до наступного тижня.

Крім того, до середини грудня Конгресу слід ухвалити рішення щодо підвищення межі державного боргу, а на додачу демократи хочуть ухвалити законопроєкт президента Байдена про кліматичні та соціальні витрати до кінця грудня.

Ці ініціативи додатково розколюють демократів та республіканців, що може вплинути й на досягнення компромісу щодо оборонного бюджету.

Тож не випадково, за словами голови комітету з питань збройних сил Джека Ріда, законодавці можуть до кінця року шукати альтернативні шляхи досягнення остаточної угоди щодо законопроєкту про оборону.

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Яким би не був фінал протистояння навколо оборонного бюджету, цей конфлікт змушує адміністрацію Байдена приділяти більше уваги питанню стримування агресії РФ.

Представники Білого дому кажуть, що адміністрація працює з законодавцями "над законодавчим пакетом санкцій у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" з метою запровадити максимальне покарання для Росії, не відчужуючи європейських союзників.

Зокрема, сенатори пропонують виділити Україні $350 млн у зв'язку з нарощуванням потужностей Росії на кордоні з Україною.

Швидше за все, подальша дискусія у Конгресі може змусити Білий дім піти на додаткові кроки з підтримки України.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES