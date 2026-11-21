ФБР розслідує ймовірний злом своєї загальнонаціональної бази даних про злочини, яка є важливим каналом зв’язку між федеральними, штатними та місцевими правоохоронними органами.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Вторгнення ймовірних хакерів до Національного центру кримінальної інформації є другим подібним випадком за останні місяці.

База даних центру кримінальної інформації використовується правоохоронними органами по всій країні для обміну інформацією про ордери на арешт та перевірку особової інформації.

ФБР не відразу відповіло на запит видання про коментар.

База даних Національного центру кримінальної інформації є однією з найважливіших систем обміну інформацією в правоохоронних органах, повідомив CNN колишній співробітник ФБР, який очолював розслідування щодо кіберзлочинних угруповань.

"Мене турбує не просто те, чи отримали хакери доступ до конфіденційної інформації – хоча це теж є проблемою, – а те, чи можуть вони поставити під загрозу точність інформації, на яку покладаються правоохоронці", – заявило джерело видання.

Раніше хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних мільйонів людей.

Також кіберзлочинці викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.