У багатьох містах Франції, на заклик профспілок та "жовтих жилетів", у суботу, 21 листопада, знову відбулися протести – кількість учасників демонстрацій продовжує зменшуватися.

Про це інформує "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Протести, які їхні учасники назвали "Акт VI" знову спрямовані проти зростання вартості життя у Франції.

Марш демонстрантів у Парижі завершився на площі Нації через 40 хвилин після початку. Попри значно меншу явку порівняно з попередніми суботами, велика кількість протестувальників залишилася на площі, де грали духові оркестри.

Велика кількість правоохоронців оточила територію та контролювала усі дороги, що ведуть до площі. Про серйозні зіткнення чи конфронтації між протестувальниками та поліцією не повідомлялося.

У Марселі було кілька інцидентів: протестувальники розбили скло на деяких зупинках. Там демонстрація була людною і зібрала 4600 протестувальників, за даними поліцейської префектури.

А в Ліоні протести взагалі не відбулися, на вулиці вийшли небагато демонстрантів.

Нагадаємо, під час протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Після того пройшло ще кілька "загальних мобілізацій", але вже меншого масштабу. А недавно в уряді Франції заявили про перенесення запланованого підвищення мінімальної заробітної плати з січня на грудень, щоб послабити кризу вартості життя.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.