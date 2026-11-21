Вранці 21 листопада реактивний безпілотник двічі порушив повітряний простір Молдови на тлі російських атак на Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За даними Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, безпілотник вперше увійшов у повітряний простір республіки о 11:20 з боку українського села Троїцьке у напрямку села Пуркар Штефан-Водського району.

Через п’ять хвилин дрон покинув повітряний простір країни з боку населеного пункту Первомайськ Каушанського району, взявши курс назад у бік Троїцького.

Однак уже об 11:31 той самий дрон повторно перетнув кордон з боку Троїцького, а через хвилину вилетів з території Молдови.

У Міноборони зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору республіки у взаємодії з компетентними органами та партнерами.

Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці, 20 листопада, на тлі масованої атаки РФ на Україну російський дрон порушив повітряний простір Молдови. Пізніше повітряний простір країни порушив ще один безпілотник.