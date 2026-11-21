Дипломатичні представництва країн Шенгенської зони в Туреччині створили робочу групу для перегляду візових процедур щодо турецьких громадян після переговорів з Анкарою.

Про це пише TRT Haber, повідомляє "Європейська правда".

Туреччина звернулася до ЄС з ініціативою спростити візові процедури для своїх громадян. Зокрема, йдеться про прискорення розгляду заяв, зменшення кількості необхідних документів та спрощення процедур для громадян Туреччини, які раніше отримували шенгенські візи.

Крім того, Туреччина висловила побажання щодо ширшого застосування "Каскадної візової системи" (Cascade), яка відкриває можливості для отримання багаторазових віз та віз з довшим терміном дії. А ще – наголосила на необхідності забезпечення безперебійного доступу турецьких водіїв вантажівок до Шенгенської зони та пошуку рішення щодо існуючих обмежень терміну перебування з метою уникнення перебоїв у торгівлі з ЄС.

У результаті переговорів з інституціями ЄС та відповідними органами країн-членів повідомили про створення окремої робочої групи серед представництв країн Шенгенської зони в Туреччині. Вона перегляне процедуру видачі шенгенських віз громадянам Туреччини.

Раніше міністерство закордонних справ Туреччини розкритикувало звіт Європейської комісії щодо Туреччини за 2026 рік, опублікований у рамках щорічного пакету заходів щодо розширення ЄС, заявивши, що він вкотре продемонстрував упереджене та несправедливе ставлення Євросоюзу до Анкари.

Нагадаємо, Туреччина та ЄС розпочали технічні переговори про оновлення Митного союзу.