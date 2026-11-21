Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада збили українські безпілотники.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ілля Ільїн повідомив, що корабель був уражений українськими безпілотниками в російських територіальних водах, втратив керування й у результаті його занесло у фінські територіальні води. Тож відповідальність за рятувальні операції на морі було передано Фінляндії.

"Більш детальної інформації про вантаж немає, тому я не можу сказати, наскільки великий ризик вибуху. Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому можливо, що вибухи там все ще відбуватимуться. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, корабель може навіть затонути", – сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.

Ситуація не становить загрози для морського судноплавства чи людей, заявив Ільїн. Навколо судна створили обмежену зону в цілях безпеки.

"Екіпаж судна відповідає за пожежогасіння, а Прикордонна служба очолює рятувальну операцію на морі. Наразі ми розглядаємо варіанти та домовленості щодо евакуації", – сказав Ільїн.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.