Головні співдоповідачі Європейського парламенту з питань наступної багаторічної фінансової рамки Зігфрід Мурешан та Карла Таварес заявили, що не можуть погодитися з проєктом переговорної позиції, який висунув голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

На думку депутатів, новий переговорний пакет веде ЄС назад, замість того щоб готувати Європу до майбутніх викликів. Адже запропонована сума є недостатньою для фінансування нових пріоритетів Євросоюзу, таких як конкурентоспроможність, оборона та інновації, без шкоди для таких сфер як згуртованість та сільське господарство.

"Бенефіціари бюджету ЄС не можуть платити ціну за рішення держав-членів збільшити свої національні бюджети. У міру зростання національних бюджетів держави-члени хочуть вносити менший внесок у Європу, водночас очікуючи від неї більших результатів", – сказав Зігфрід Мурешан.

Європейський парламент буде співпрацювати з Єврорадою, щоб знайти оптимальний пакет власних ресурсів, включаючи три пропозиції, висунуті Європарламентом: цифровий збір з великих платформ, внесок, пов’язаний із криптоактивами, та збір з онлайн-азартних ігор та ставок.

Втім, проблемою, на думку депутатів, залишається криза доступності житла та зменшення видатків на зовнішню діяльність.

"Скорочення видатків на зовнішню діяльність залишить Європу та її партнерів більш вразливими саме в той час, коли глобальна нестабільність зростає. Нам потрібен бюджет, який відповідатиме очікуванням громадян – разом ми можемо цього досягти, і в цьому дусі ми вітаємо крок Європейської Ради до укладення угоди щодо власних ресурсів", – заявила Карла Таварес.

Нагадаємо, Антоніу Кошта у суботу, 21 листопада, представив власну пропозицію багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки, яка передбачає скорочення загальних видатків порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії, але зберігає фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро за поточними цінами.

Раніше в Австрії заявили: Антоніу Кошта повинен здійснити радикальні скорочення довгострокового бюджету ЄС для того, щоб Відень на нього погодився.