Фінляндія підозрює російський вертоліт у порушенні свого повітряного простору 21 листопада о 12:34.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Фінляндії.

Максимальна відстань, на яку об’єкт проник у територію Фінляндії, становила 4,1 км.

"Підозра на порушення повітряного простору, ймовірно, пов’язана з операціями з рятування або супроводу вантажного судна, яке зазнало аварії у Фінській затоці", – заявляє міністр оборони Антті Хяккянен.

За розслідування підозри у порушенні повітряного простору відповідає прикордонна служба Фінляндії.

Нагадаємо, у суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.