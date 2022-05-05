Антиукраїнська десятка: хто в Конгресі США не підтримав ленд-ліз

Конгрес США схвалив відкриття ленд-лізу не просто переважною більшістю - голосування стало справді двопартійним, об'єднавши демократів та республіканців.

Проте українське суспільством очікувало абсолютно одноголосної підтримки, а в той час десять конгресменів проголосували проти.

Звісно, очікувати абсолютної підтримки ніколи не варто, та й десять - не таке велике число, проте для кращого розуміння погляду на українську проблематику у Вашингтоні та для більш продуманого підходу до наших американських союзників нам зараз потрібно проаналізувати, що зупинило саме цих конгресменів від того, аби віддати свій голос за.

І чи не є така позиція першим симптомом проблеми, яку варто виявити вже на початку?

Десятка опонентів

Тож давайте подивимося, хто саме з Конгресу не голосував за затвердження законопроєкту про ленд-ліз:

Марджорі Грін, представниця штату Джорджія (14-й округ)

Республіканка. Обрана у 2021 році, проте вже цього року на проміжних виборах має боротися за переобрання.

Входила в групу, яка боролася проти обрання Байдена, як і більшість тут проаналізованих. Крім того, за два роки у Конгресі запам’яталася просто колосальним - фактично систематичним - порушенням протиепідемічних правил у Палаті представників. Враховуючи, що перший штраф складає 500 доларів, а кожен наступний - 2500, пані Грін вже принесла у федеральний бюджет трохи більше 93 тисяч доларів.

А нещодавно стала героїнею новин та безлічі мемів - під час розслідування справи заколоту 6 січня вона не змогла загадати, про що і з ким говорила протягом усього того місяця.

Фактично під час слухань вона не згадала нічого - абсолютно нічого, за її словами.

На сьогодні є однією із "зірок" радикально правого табору республіканців.

Енді Бігз, представник штату Аризона (5-й округ)

Республіканець. Став конгресменом відносно недавно - вступив на посаду 3 січня 2017 року. На сьогодні запам’ятався тим, що був одним із найактивніших конгресменів під час "путчу" після виборів 2020 року - таким голосним терміном в американській пресі називають спробу республіканців переглянути результати виборів та не дати Байдену стати президентом.

Він був одним із позивачів у справі Верховного суду, коли вибори у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині намагалися визнати недійсними. Також він був одним з групи конгресменів, які 6 січня після штурму Капітолію голосували проти сертифікації результатів виборів у Аризоні та Пенсильванії (нагадаю, там демократи виграли з дуже незначною перевагою).

В іншому протягом своєї поки що короткої каденції займався переважному внутрішніми справами та питаннями правосуддя. Наразі засідає в комітетах з юридичних питань та з нагляду за реформами.

Пол Госар, представник штату Аризона (4-й округ)

Республіканець. На посаді з 3 січня 2013 року. До цього, у 2011-2012 роках, був представником від 1-го округу Аризони. Він один з тих, кому доведеться ще раз боротися за своє місце на проміжних виборах 2022 року.

Як і його колега Бігз, брав участь у спробі республіканців переглянути результати виборів 2020 року.

Також підтримував законопроєкт про зняття сертифікації виборів у Аризоні та Пенсильванії 6 січня.

У 2017 році потрапив в доволі кумедний скандал: на відео з фільму "Атака титанів", яке він запостив у своїй соцмережах, герой з прифотошопленим його обличчям вбив героя з прифотошопленим обличчям Александрії Оказіо-Кортес і напав на іншого з обличчям Байдена. Ніби нічого серйозного, але голосуванням 223 проти 207 голосів його було відсторонено від роботи в комітетах.

Скотт Перрі, представник штату Пенсильванія (10-й округ)

Республіканець. На посаді з 2019 року, до цього був представником 4-го округу Пенсильванії з 2013 по 2018 роки.

Як і попередні колеги, оскаржував вибори, брав участь у справах проти Верховного суду, голосував проти сертифікації виборів. Також запам’ятався розповідями про спеціально зламані машини для голосування.

Член комітету з міжнародних справ (!) і комітету з транспорту та інфраструктури.

Мет Гетц, представник від штату Флорида (1-й округ)

Республіканець. Вступив на посаду 3 січня 2017 року. Він також один з тих, кому доведеться ще раз боротися за своє місце на проміжних виборах.

Як і всі попередні колеги - це вже стає певною традицією - брав участь в оскарженні результатів президентських виборів 2020 року та в спробах відібрати сертифікацію результатів у деяких штатах. У 2021 році проти нього висунули звинувачення у сексуальних взаєминах із неповнолітньою.

Офіційне розслідування було розпочато 30 березня 2021 року, і на момент написання статті оновлень щодо його статусу немає. У 2019 році проти нього відкривали розслідування стосовно погроз свідку - в серії твітів та особистих розмов, як повідомляється, він погрожував Майклу Коену, колишньому раднику Трампа. Це відбувалося якраз перед тим, як Коен мав свідчити у справі імпічменту перед Конгресом.

Працює в комітеті зі збройних сил та в комітеті з юридичних питань.

Томас Мейсі, представник штату Кентуккі (4-й округ)

Республіканець. На посаді з 13 листопада 2012 року. Його позиція також підпадає під переобрання на проміжних виборах 2022 року.

На відміну від попередніх колег, участі в оскаржені виборів не брав. Найбільше його порушення - 20 травня 2021 року забув одягнути маску в залі засідань, за що отримав штраф від Етичного комітету Палати представників.

Працює в комітетах з юридичних питань та в комітеті з питань транспорту та інфраструктури.

Ральф Норман, представник штату Південна Кароліна (5-й округ)

Республіканець. Обраний у 2017-му і також буде знову боротися за своє місце у листопаді 2022-го.

Цей конгресмен, знову-таки, був активним учасником оскарження результатів президентських виборів 2020 року на всіх рівнях. Як і Томас Мейсі, окрім усього іншого, має штраф за недотримання протипандемічних вимог носіння маски в залі засідань Палати представників.

Серед однопартійців вважається одним з найбільш радикальних правих конгресменів.

Томас Тіфані, представник штату Вісконсин (7-й округ)

Республіканець. Почав кар’єру конгресмена у травні 2020 року, але вже цього року знову буде змагатися за своє місце в Палаті представників на проміжних виборах 2022 року.

Також був активним учасником руху за нівелювання результатів виборів у 2020 році. В іншому широкій публіці за цей час не встиг особливо чимось запам’ятатися. Працює в комітеті з юридичних питань та комітеті з питань використання природних ресурсів.

Ден Бішоп, представник штату Північна Кароліна (9-й округ)

Республіканець. У Конгресі з вересня 2019 року. Боротиметься за переобрання на цьогорічних проміжних виборах.

Знову-таки, входив у групу конгресменів, що боролися проти перемоги Байдена на виборах 2020 року. Іншим особливо не відзначився.

Засідає в комітетах з внутрішніх справ та з юридичних питань. Законопроєкти, які він підтримував, переважно стосуються питань охорони здоров’я та комерційної діяльності.

Ворен Девідсон, представник штату Огайо (8-й округ)

Республіканець. На посаді з червня 2016 року. В цьому році матиме спробу переобратися під час проміжних виборів у листопаді.

Уже традиційно для цієї групи, був одним з активних учасників оскарження результатів президентських виборів. Працює в комітеті фінансових сервісів та в комітеті економічної диспропорції та рівного розвитку.

Із законопроєктів найбільш активно працює над фінансовими та податковими. В інших активностях, у тому числі неетичних, не відзначався.

З чим нам треба працювати?

Тепер ми бачимо певну логіку. Проти рішення про ленд-ліз голосували конгресмени, які загалом найменш схильні до співпраці з демократами.

Також спільним для них є апріорний спротив політиці Байдена - навіть просто самому Байдену як такому, ще з часів підрахунку голосів та його інавгурації.

Крім того, значна їх частина прийшла в політику за часів Трампа - що вже несе певну частку радикального ставлення до демократів та їхніх ініціатив.

Тому не варто дивуватися їхній позиції на голосуванні.

Багато в чому це не питання України, чи підтримки наших збройних сил, чи пропутінських політиків у США (як багато хто спекулював у перші дні). Це виключно питання внутрішньополітичних сварок, скандалів та баталій, які, звичайно ж, мають місце в США.

Не будемо забувати, що за тиждень до голосування за ленд-ліз у США відновилося розслідування - відповідно, і суспільно-політична боротьба навколо нього - стосовно подій 6 січня.

Як ми побачили, більшість конгресменів, яких ми розглядали, так чи інакше були пов’язані з тими подіями, тому наразі їхні політичні рішення та заяви спрямовані й на цей трек.

Тож виглядає так, що "зради" в україно-американських відносинах наразі немає. Швидше за все, двопартійна підтримка України збережеться й у наступних голосуваннях Конгресу.

Але імена тих, хто не підтримав Україну у вирішальному голосуванні, здатному змінити баланс сил у війні з РФ, варто запам'ятати.

Як показує практика, з часом багато з них будуть заявляти про непримиренність щодо диктатора Путіна та про підтримку демократій в усьому світі.

Автор: Олександр Краєв,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"