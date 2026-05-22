Фінляндія засудила брехню РФ щодо українських безпілотників, спрямовану проти країн Балтії

Фінляндія висловила підтримку державам Балтії і засудила російську дезінформацію після чергових заяв із Москви про те, що вони нібито дозволили Україні використовувати свою територію для запуску безпілотників по цілях у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Валтонен зазначила, що брехливі заяви Росії, спрямовані проти Естонії, Латвії і Литви, є складовою ширшої кампанії дезінформації.

Russia’s false allegations against Latvia as well as Estonia and Lithuania are part of a broader disinformation campaign. Finland stands firmly with all countries targeted by Russian intimidation and falsehoods. Truth and freedom must prevail. – Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 21, 2026

"Фінляндія рішуче на боці тих країн, які стали цілями російської дезінформації та брехні. Правда і свобода мають перемогти", – прокоментувала вона.

Протягом 21 травня низка інших європейських столиць також висловили підтримку балтійським державам і засудили погрози РФ.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що цілком очевидно, хто є агресором, а хто – жертвою. Глава МЗС Бельгії назвав звинувачення РФ на адресу країн Балтії "чистою фантазією".

Як відомо, після перших інцидентів з потраплянням українських ударних безпілотників у повітряний простір країн Балтії у Росії почали просувати брехливий наратив про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

19 травня російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати БпЛА по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центри ухвалення рішень на латвійській території" і членство у НАТО не захистить Латвію.

Естонія й Латвія після цього вкотре висловили протест російським дипломатам, а президенти всіх трьох балтійських держав провели розмову про інциденти із "заблукалими безпілотниками" та погрози з Москви.