Президент Латвії привітав анонс Трампа про 5 тисяч військових у Польщі

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс привітав анонсоване президентом США Дональдом Трампом перекидання 5 тисяч американських військових до Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму X.

Латвійський президент схвально прокоментував анонс Трампа про 5 тисяч військових у Польщі, одночасно зазначивши, що Європа також має більше дбати про свою безпеку.

I welcome President @realDonaldTrump’s decision to deploy an additional 5,000 US soldiers to Poland. This will strengthen the security of NATO’s eastern flank. At the same time, Europe must urgently step up its own defense capabilities. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2026

"Вітаю рішення президента Дональда Трампа про розміщення додаткових 5 тисяч військових у Польщі. Це посилить безпеку східного флангу НАТО. У той же час Європа має терміново посилювати власні оборонні спроможності", – написав Рінкевичс.

Польський президент Кароль Навроцький подякував Трампу за рішення.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.