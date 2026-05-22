Президент Латвії привітав анонс Трампа про 5 тисяч військових у Польщі

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 09:13 — Марія Ємець

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс привітав анонсоване президентом США Дональдом Трампом перекидання 5 тисяч американських військових до Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму X.

Латвійський президент схвально прокоментував анонс Трампа про 5 тисяч військових у Польщі, одночасно зазначивши, що Європа також має більше дбати про свою безпеку.

"Вітаю рішення президента Дональда Трампа про розміщення додаткових 5 тисяч військових у Польщі. Це посилить безпеку східного флангу НАТО. У той же час Європа має терміново посилювати власні оборонні спроможності", – написав Рінкевичс. 

Польський президент Кароль Навроцький подякував Трампу за рішення.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.     

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США. 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи. 

