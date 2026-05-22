Канада запевняє, що її сили залишаються у країнах Балтії в межах сил НАТО

Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що канадські війська є і лишатимуться на "східному фланзі" НАТО у країнах Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед міністерською зустріччю НАТО у Швеції.

Відповідаючи на питання стосовно останніх кроків США щодо присутності американських військових у Європі, Ананд підкреслила, що Канада залишається надійним союзником.

"Одна з причин, чому я відвідала Латвію та Естонію – щоб підкреслити надійність і довгостроковий характер присутності Канади на східному фланзі. Операція "Запевнення" – це наша найбільша закордонна військова місія, і ми нещодавно повідомляли, що продовжили її до 2029 року. Тож зараз Канада демонструє солідарність з країнами Балтії", – зазначила Аніта Ананд.

Канада у тому числі відіграє провідну роль у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії.

Одночасно вона зазначила, що роль США в Альянсі залишається вкрай важливою.

Нагадаємо, Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США. Цьому передувало оголошення про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

Втім, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.