У Британії, Франції та Іспанії прогнозують аномальну спеку

Протягом найближчого тижня Європу охопить перша літня спека, яка призведе до підвищення температури до місячних рекордних значень у Великій Британії, Франції та Іспанії.

Про це свідчать прогнози метеорологів, а також дані Британської метеорологічної служби, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За прогнозами метеорологів та на основі моделей погоди, антициклон, який нагріває повітря, затримається і підніме температуру на 11 °C вище норми.

У Британії очікують, що денна температура в Лондоні в неділю досягне 32 °C.

"Це може стати досить значущою подією, якщо говорити про спеку", – сказала метеорологиня Енні Шаттлворт.

За даними фахівців, хоч до офіційного початку літа ще кілька тижнів – довгострокові погодні тенденції на континенті вказують на часті хвилі спеки та екстремальну спеку в найближчі місяці – особливо з огляду на те, що високі температури починають висушувати ґрунти у північній частині Європи.

Французька державна служба прогнозування погоди Météo-France очікує, що кліматичні зміни принесуть хвилі спеки як раніше, так і пізніше в літній сезон. Найближчими днями максимальна температура підніметься до 31 °C у Парижі та до 35 °C на південному заході країни, йдеться у повідомленні.

За прогнозами урядової служби Іспанії AEMET, найекстремальніша спека очікується у регіонах Гвадіана та Гвадалквівір, де можливі максимальні температури до 38 °C.

У 2025 році Європа пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень, оскільки зміна клімату продовжує підвищувати температуру до безпрецедентного рівня.

Того ж року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень.