"Ні означає ні": у Гренландії пройшла демонстрація проти відкриття консульства США
Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 09:08 —
У четвер, 21 травня, у столиці Гренландії пройшли демонстрації на тлі відкриття дипломатичного центру США.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Переїхавши з дерев'яної хатини на околиці Нуука до набагато більшого офісу в центрі міста, консульство США стало центром уваги для гренландців, незадоволених резонансними заявами американського президента Дональда Трампа щодо бажання контролювати країну.
Речник Державного департаменту США заявив, що нове приміщення має більшу місткість і пропонує чудові умови для дипломатичної діяльності США в Гренландії.
Кілька сотень людей провели демонстрацію біля консульства, тримаючи червоно-білий прапор острова та плакати з написом "США, припиніть це", а також скандуючи "Ні означає ні" та "Гренландія належить гренландцям".
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та низка інших політиків відхилили запрошення взяти участь у відкритті нової дипломатичної місії.
Варто нагадати, що 17 травня до столиці Гренландії прибув спеціальний посланник США в Гренландії Джефф Лендрі. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.
Після зустрічі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.
А Лендрі заявив, що процвітання країни "залежить" від американського президента.