Навроцький подякував Трампу за його обіцянку відправити до Польщі військових
Польський президент Кароль Навроцький подякував своєму американському візаві Дональду Трампу за його намір відправити до Польщі 5 тисяч військових.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Як відомо, Трамп заявив, що Сполучені Штати "відправлять додаткових 5000 військових до Польщі" – не уточнюючи, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.
"Я дякую президенту Трампу за його дружбу до Польщі та за рішення, практичне значення яких ми сьогодні бачимо дуже чітко", – прокоментував це Навроцький.
Він наголосив, що буде надалі "стояти на сторожі польсько-американського союзу".
"Хороші союзи – це ті, що ґрунтуються на співпраці, взаємній повазі та відданості нашій спільній безпеці", – додав польський президент.
Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі. Невдовзі перед тим Трамп анонсував виведення 5000 військових з Німеччини.
У Варшаві заявили, що спробують вплинути на рішення США. Також ця звістка викликала різку критику з боку американських законодавців, стурбованих тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки європейських союзників.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.