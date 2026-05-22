Навроцький подякував Трампу за його обіцянку відправити до Польщі військових

Польський президент Кароль Навроцький подякував своєму американському візаві Дональду Трампу за його намір відправити до Польщі 5 тисяч військових.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, Трамп заявив, що Сполучені Штати "відправлять додаткових 5000 військових до Польщі" – не уточнюючи, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

"Я дякую президенту Трампу за його дружбу до Польщі та за рішення, практичне значення яких ми сьогодні бачимо дуже чітко", – прокоментував це Навроцький.

Він наголосив, що буде надалі "стояти на сторожі польсько-американського союзу".

"Хороші союзи – це ті, що ґрунтуються на співпраці, взаємній повазі та відданості нашій спільній безпеці", – додав польський президент.

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі. Невдовзі перед тим Трамп анонсував виведення 5000 військових з Німеччини.

У Варшаві заявили, що спробують вплинути на рішення США. Також ця звістка викликала різку критику з боку американських законодавців, стурбованих тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки європейських союзників.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.