ЗМІ: поліція Британії розслідує можливі сексуальні злочини брата короля

Британська поліція проводить розслідування щодо експринца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у зв’язку з можливими сексуальними злочинами.

Про це стало відомо Sky news, пише "Європейська правда".

Як зазначається, слідчі прагнуть поспілкуватися з жінкою, яка стверджує, що її привезли до будинку колишнього принца Ендрю у Віндзорі "з сексуальною метою".

Поліцейські перевіряють звинувачення, що Епштейн у 2010 році начебто відправив до Великої Британії жінку, яка не є британкою, для сексуальної зустрічі з Ендрю.

Правоохоронці також закликають інших потенційних жертв сексуального злочинця Джеффрі Епштейна звернутися до правоохоронних органів у рамках складного розслідування, яке, ймовірно, розширюватиметься і, як очікується, триватиме багато місяців.

Ендрю, який виконував функції торгового посланця уряду Великої Британії, допитали за підозрою у зловживанні службовим становищем у рамках розслідування, розпочатого після оприлюднення в США матеріалів ФБР щодо Епштейна.

Згідно з цими матеріалами, брат короля нібито передавав конфіденційні урядові документи та комерційну інформацію Епштейну.

Експринц залишається під слідством і категорично заперечує будь-які правопорушення. Поліція вже опитала низку свідків з моменту його затримання.

Співрозмовник зазначив, що люди помилково вважають, що правоохоронці розслідують лише фінансові злочини.

"Зловживання службовим становищем охоплює багато інших злочинів, зокрема сексуальні злочини, шахрайство, корупцію, перешкоджання правосуддю та інші. Ми маємо набагато ширший погляд. Ми розслідуємо всі аспекти й підемо туди, куди нас приведуть докази", – сказав він.

Начальник поліції Темз-Веллі Олівер Райт заявив, що розслідування щодо зловживання службовим становищем триває.

У четвер, 21 травня, уряд Великої Британії оприлюднив документи щодо призначення брата короля Британії торговим посланцем країни. Документи свідчать, що покійна королева Британії лобіювала призначення.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

19 лютого Ендрю був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, ставши першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.