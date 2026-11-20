Молдова вдруге за день повідомила про порушення повітряного простору дроном
У п’ятницю, 20 листопада, у повітряний простір Молдови залетів ще один безпілотний літальний апарат.
Про це повідомило Міністерство оборони країни у Facebook, пише "Європейська правда".
Як зазначається, порушення повітряного простору країни відбулося о 14:48.
Безпілотний літальний апарат пролетів через повітряний простір у напрямку від села Яськи, що в Одеській області до села Крокмаз, що в Штефан-Водському районі Молдови.
Згодом він покинув повітряний простір країни у напрямку села Удобне, що в Одеській області.
"Служба повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", – додали у Міноборони.
Писали, що у ніч проти п’ятниці, 20 листопада, на тлі масованої атаки РФ на Україну російський дрон порушив повітряний простір Молдови.
Цього ж дня внаслідок російських обстрілів української території, польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.