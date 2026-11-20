Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж звинуватив прем’єр-міністра Енді Бернема у "зраді виборців" через зближення Великої Британії з Європейським Союзом.

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, передає "Європейська правда".

Своє зауваження Фарадж висловив у п’ятницю, 20 листопада, коли у Брюсселі проходить саміт ЄС-Велика Британія. Лідер Reform UK звинуватив Бернема у зраді прихильників Brexit через повернення Великої Британії до окремих сегментів єдиного ринку ЄС.

Також він заявив, що "досить розлючений" тим, що йому доводиться знову вести боротьбу за Brexit.

"Сьогодні вранці в Брюсселі Енді Бернем повертає нас до єдиного ринку у сферах харчових продуктів та сільського господарства", – сказав Фарадж.

Водночас лідер британської правопопулістської партії визнав, що Brexit не виконав одну зі своїх головних обіцянок щодо міграції. Втім, Фарадж звинуватив уряди консерваторів у тому, що вони допустили рекордний приплив іммігрантів.

Також він визнав, що багато британців вважають, що Brexit не виправдав очікувань, але наголосив, що це не означає, що вони хочуть його скасувати.

Він попередив, що поновлення питання про членство в ЄС розколе країну, і зажадав проведення ще одного референдуму, якщо Бернем спробує повернутися до ЄС.

"Якщо Лейбористська партія, якщо Бернем, буде вести кампанію на наступних виборах під гаслом повернення до ЄС, йому доведеться провести референдум", – додав Фарадж.

Цього дня Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+ на саміті 20 листопада у Брюсселі.

Також писали, що президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.

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