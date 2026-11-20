Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+ на саміті 20 листопада у Брюсселі.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

З 2027 року Велика Британія знову братиме участь у програмі Erasmus+ у Євросоюзі. Також ЄС та Британія завершили переговори щодо Програми молодіжного обміну.

"Вона дозволить 100 000 молодих людей з кожної сторони провести до трьох років у країнах-партнерах, щоб працювати, навчатися, займатися волонтерством або просто подорожувати", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також Євросоюз та Велика Британія погодилися тісніше співпрацювати у сфері оборонних можливостей й захисту критичної інфраструктури. Зокрема, ЄС відкриває шлях для участі Британії в своїх цивільних місіях з безпеки та оборони та посилює співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами, кібератаками та іноземним втручанням.

Також Союз і Сполучене Королівство погодилися спільно боротися з нелегальною міграцією.

"У нас є План дій щодо Ла-Маншу. Він був розроблений у тісній співпраці з нашими британськими друзями. Крім того, ми домовилися започаткувати новий Структурований діалог з питань міграції. Це допоможе нам діяти спільно вздовж усього міграційного маршруту через протоку. І це запобігатиме небезпечним переправам", – зазначила президентка Єврокомісії.

Крім того, Британія та ЄС завершили переговори щодо угоди про продовольство та інші сільськогосподарські продукти, а також – щодо об’єднання їхніх ринків викидів вуглецю. А ще сторони погодилися започаткувати Діалог з питань економічної безпеки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі відбувається другий після Brexit саміт ЄС-Велика Британія, на якому сторони планують досягти домовленостей у низці сфер в рамках "перезавантаження" відносин.

На ньому президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.