У Росії погрожують "вжити заходів для захисту своїх інтересів" у разі закриття кордону з Естонією.

Про це повідомляє російське агентство Interfax, інформує "Європейська правда".

Якщо Естонія реалізує план закрити автомобільні переходи на кордоні з РФ, у Росії погрожують вжити "необхідних політико-дипломатичних заходів".

"У разі реалізації цих планів з боку Таллінна наша країна вживатиме необхідних відповідних політико-дипломатичних заходів для забезпечення своїх національних інтересів. І про співвітчизників ми теж ніколи не забуваємо, як ви знаєте", – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Також Захарова звинуватила владу Естонії у відволіканні своїх громадян від "проблем" всередині країни.

"Очевидно, що тим самим естонська влада, мабуть, також розв'язує свої внутрішні проблеми, відволікаючи регулярними антиросійськими випадами власне населення від нагальних соціально-економічних проблем, які стали наслідком її ж власної недалекоглядної авантюрної політики", – заявила представниця російського МЗС.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня. Рух зупинять на всіх прикордонних пунктах пропуску: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

Таке рішення ухвалили після того, як російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.