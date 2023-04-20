"Український план" Макрона: що відомо про мирну ініціативу президента Франції

Чи загрожує Україні пропозиція Макрона залучити Китай до посередництва у переговорах з РФ?

Агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що президент Франції, за сприяння Китаю, шукає спосіб посадити за стіл переговорів керівництво РФ і України.

19 квітня на публікацію американського видання, що з'явилася напередодні, відреагували в Єлисейському палаці. Там не стали заперечувати плани залучити Китай до посередництва між Києвом і Москвою, однак уточнили: такі переговори мають базуватися на міжнародному праві та повазі до суверенітету України.

Також у Єлисейському палаці запевняють, що всі союзники повідомлені про плани дій Франції.

План із багатьма невідомими

За даними Bloomberg, "Еммануель Макрон сподівається переломити низку своїх дипломатичних спроб, які викликають розчарування, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може привести до переговорів між Росією та Україною".

"За словами людей, знайомих із планами, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бонну працювати з високопоставленим китайським дипломатом Ван Ї (завідувач канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах) над створенням структури, яку можна було б використати як основу для майбутніх переговорів", – уточнило агентство.

При цьому Bloomberg уточнює: "Французька стратегія передбачає, що

переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре".

Утім, джерела видання поки що не впевнені в тому, "чи отримав Макрон підтримку свого плану" з боку України та інших її союзників, чимало з яких скептично ставляться до перспективи припинення вогню зараз – поки ЗСУ ще не зуміли відвоювати значну частину території своєї країни.

Бо, як неодноразово зазначали і в Києві, і в багатьох західних столицях, російським загарбникам потрібен не мир, а лише перепочинок для накопичення сил і нового нападу.

Крім того, українська влада, за значної підтримки суспільства, закономірно не хоче поступатися жодним клаптиком своєї землі. Показовою була відповідь представника МЗС України на пропозицію президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви, який закликав українське керівництво "поступитися" Кримом, "щоб покласти край війні".

"Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії, щоби припинити війну. Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення щодо припинення російської агресії. Водночас слід чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі", – відповів речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Крім того, макронівський план із залучення Китаю як переговірника викликає питання ще й тому, що Пекін навряд чи можна назвати нейтральною стороною цього конфлікту.

Китай і РФ неодноразово обіцяли "зміцнювати зв'язки", а на початку цього тижня навіть висловили намір "активізувати співпрацю" між своїми збройними силами.

Не можна забувати і про витоки щодо того, що Пекін постачав Москві щонайменше боєприпаси (водночас китайське керівництво все заперечує та заявляє, що не лише нічого військового не постачало "сторонам конфлікту", а й не має наміру цього робити надалі).

Нагадаємо, під час поїздки до Китаю, яка відбулася 5-7 квітня, президент Франції (спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн) не змогли вмовити голову КНР Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським – вони не розмовляли відтоді, як Путін розв'язав повномасштабну війну.

Китайський лідер – за словами фон дер Ляєн, підтвердженими Єлисейським палацом, – лише "висловив готовність" зателефонувати українському лідеру, "коли умови і час будуть відповідними".

І це при тому, що Володимир Зеленський просив навіть не просто телефонної розмови, а запрошував Сі Цзіньпіна приїхати до Києва.

Аргумент на користь переговорів

За словами джерел Bloomberg, "будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема від успішного весняного наступу України", який має "забезпечити Києву сильну позицію під час будь-яких переговорів".

При цьому "деякі європейські офіційні особи побоюються", що на "український контрнаступ покладають небезпечно завищені очікування", оскільки не факт, що він "допоможе звільнити всю територію, окуповану Росією", стверджує агентство.

За його оцінками, "більш реалістичною метою" на 2023 рік "є просування на південь приблизно на 30 кілометрів", що "дасть змогу (...) артилерії України діставати до російських ліній постачання та створить умови для глибшого наступу у 2024 році".

Однією з важливих умов успіху українського наступу є значне посилення підтримки з боку союзників.

В останньому "скептики" також сумніваються, з огляду хоча б на обмежені можливості західних країн щодо швидкого прискорення виробництва зброї та боєприпасів.

Втім, наразі союзники активно працюють над виправленням ситуації і вже досягли деяких результатів.

Постійність Китаю

Позиція Пекіна поки що виглядає незмінною – такою, що викликає активну критику і в Україні, і у її союзників.

Китай підтримує зусилля Європи задля запуску мирних переговорів щодо України і зрештою щодо створення "збалансованої та стійкої основи безпеки для континенту", заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Переговори мають ґрунтуватися на європейських "фундаментальних довгострокових інтересах і враховувати "законні інтереси" всіх сторін", сказав китайський чиновник на щоденному брифінгу в середу, 19 квітня.

Ван Веньбінь прокоментував повідомлення про спробу президента Макрона заручитися допомогою Китаю в "деескалації конфлікту", нагадавши про заяву Сі Цзіньпіна під час візиту президента Франції до Пекіна. Тоді китайський лідер багатозначно заявив, що "всі сторони повинні прагнути встановити взаємну довіру", перш ніж можна буде досягти якогось прогресу.

Що кажуть у Єлисейському палаці

В адміністрації Макрона підтвердили намір Еммануеля Бонна поговорити з Ван Ї, але відмовилися коментувати деталі, додавши, що союзники Франції проінформовані про будь-які її ініціативи.

У Єлисейському також зазначили: "Під час візиту до Китаю голова Сі Цзіньпін заявив, що готовий працювати над переговорами".

При цьому там уточнюють:

"Переговори мають відбуватися з повагою до міжнародного права та суверенітету України".

15 квітня французький і український президенти говорили телефоном і згадували Китай.

За підсумками "майже півторагодинних" переговорів Володимир Зеленський повідомив: "Обговорили підсумки нещодавнього візиту президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри щодо звільнення всіх наших територій".

Також український президент відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою. "Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема необхідність отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української "формули миру", – пише Зеленський.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон "підтвердив прихильність Франції підтримці України на військовому, гуманітарному та економічному рівнях для відновлення її суверенітету і територіальної цілісності".

Крім того, адміністрація французького президента повідомила, що Макрон і Зеленський "обговорили кроки, які необхідно зробити для організації мирного саміту". У наступному рядку комюніке Єлисейського палацу повідомлялося: під час розмови "президент (Французької) Республіки повернувся до свого візиту в Китай".

Водночас сам Макрон неодноразово заявляв, що підтримує пропоновану президентом Зеленським "формулу миру", яка передбачає насамперед повне виведення російських військ з усієї української території, включно з Кримом.

Як це може ужитися з макронівським планом всадити українців і росіян за стіл переговорів – за умови, що Путін не висловлює жодного наміру віддавати вже захоплені землі, – поки зовсім не зрозуміло.

Стаття початково вийшла на сайті Radio France internationale і публікується з дозволу правовласника