Глава МЗС Польщі сподівається, що Шольц наважиться на Taurus після надання Україні ATACMS

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що після рішення адміністрації Байдена надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне Німеччину до рішення надати ракети Taurus.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Bild.

Cікорський сказав, що сподівається на зрушення у дебатах всередині Німеччини щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus і канцлер Олафа Шольц змінить думку після останніх подій.

Сікорський зазначив, що надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це і Німеччна "робитиме більше, аніж вже робить".

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За інформацією ЗМІ, у США теж сподіваються, що рішення про ATACMS для України, підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, цього тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у складі попереднього пакета військової допомоги.