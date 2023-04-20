"Украинский план" Макрона: что известно о мирной инициативе президента Франции

Несет ли угрозу для Украины предложение Макрона привлечь Китай к посредничеству в переговорах с РФ?

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о том, что президент Франции, при содействии Китая, ищет способ усадить за стол переговоров руководство РФ и Украины.

19 апреля на появившуюся накануне публикацию американского издания отреагировали в Елисейском дворце. Там не стали отрицать планы привлечь Китай к посредничеству между Киевом и Москвой, однако уточняют: такие переговори должны базироваться на международном праве и уважении суверенитета Украины.

Также в Елисейском дворце уверяют, что все союзники уведомлены о планах действий Франции.

План со многими неизвестными

По данным Bloomberg, "Макрон надеется переломить череду (своих) разочаровывающих дипломатических попыток, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной".

"По словам людей, знакомых с планами, Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И (заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам) над созданием структуры, которую можно было бы использовать в качестве основы для будущих переговоров", — уточнило агентство.

При этом Bloomberg уточняет: "французская стратегия предусматривает, что

переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо".

Впрочем, источники издания пока не уверены в том, "получил ли Макрон поддержку своего плана" со стороны Украины и других ее союзников, многие из которых скептически относятся к перспективе прекращения огня сейчас — пока ВСУ еще не сумели отвоевать значительную часть территории своей страны.

Потому что, как неоднократно отмечали и в Киеве, и во многих западных столицах, российским захватчикам не нужен мир, а лишь передышка для накопления сил и нового нападения.

Кроме того, украинские власти, при значительной поддержке общества, закономерно не хотят уступать ни пяди своей земли. Показательным был ответ представителя МИД Украины на предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, призвавшего украинское руководство "уступить" Крым, "чтобы положить конец войне".

"Президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну. Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли", — ответил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Кроме того, макроновский план по привлечению Китая в качестве переговорщика вызывает вопросы еще и потому, что Пекин вряд ли можно назвать нейтральной стороной этого конфликта.

Китай и РФ неоднократно обещали "укреплять связи", а в начале этой недели даже выразили намерение "активизировать сотрудничество" между своими вооруженными силами.

Нельзя забывать и об утечках относительно того, что Пекин поставлял Москве как минимум боеприпасы (при этом китайское руководство все отрицает и заявляет, что не только ничего военного не поставляло "сторонам конфликта", но и не намерено этого делать в дальнейшем).

Напомним, во время поездки в Китай, которая состоялась 5–7 апреля, президент Франции (совместно с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен) не смогли уговорить председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — они не разговаривали с тех пор, как Путин развязал полномасштабную войну.

Китайский лидер, — по словам фон дер Ляйен, подтвержденным Елисейским дворцом, — лишь "выразил готовность" позвонить украинскому лидеру, "когда условия и время будут подходящими".

И это при том, что Владимир Зеленский просил даже не просто телефонного разговора, а приглашал Си Цзиньпина приехать в Киев.

Аргумент в пользу переговоров

По словам источников Bloomberg, "любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего наступления Украины", которое должно "обеспечить Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

При этом "некоторые европейские официальные лица опасаются", что на "украинское контрнаступление возлагаются опасно завышенные ожидания", так как не факт, что оно "поможет освободить всю территорию, оккупированную Россией", утверждает агентство.

По его оценкам, "более реалистичной целью" на 2023 год "является продвижение на юг примерно на 30 километров", что "позволит (…) артиллерии Украины доставать до российских линий снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".

Одним из важных условий успеха украинского наступления является значительное усиление поддержки со стороны союзников.

В последнем "скептики" также сомневаются, учитывая хотя бы ограниченные возможности западных стран по быстрому ускорению производства оружия и боеприпасов.

Впрочем, в настоящее время союзники активно работают над исправлением ситуации и уже достигли некоторых результатов.

Постоянство Китая

Позиция Пекина пока выглядит неизменной – такой, что вызывает активную критику и в Украине, и среди ее союзников.

Китай поддерживает усилия Европы по запуску мирных переговоров по Украине и, в конечном итоге, по созданию "сбалансированной и устойчивой основы безопасности для континента", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Переговоры должны основываться на европейских "фундаментальных долгосрочных интересах и учитывать "законные интересы" всех сторон", сказал китайский чиновник на ежедневном брифинге в среду, 19 апреля.

Ван Вэньбинь прокомментировал сообщения о попытке президента Макрона заручиться помощью Китая в "деэскалации конфликта", напомнив о заявлении Си Цзиньпина во время визита президента Франции в Пекин. Тогда китайский лидер многозначительно заявил, что "все стороны должны стремиться установить взаимное доверие", прежде чем можно будет достичь какого-либо прогресса.

Что говорят в Елисейском дворце

В администрации Макрона подтвердили намерение Эммануэля Бонна поговорить с Ван И, но отказались комментировать детали, добавив, что союзники Франции проинформированы о любых ее инициативах.

В Елисейском также отметили: "Во время визита в Китай председатель Си Цзиньпин заявил, что готов работать над переговорами".

При этом там уточняют:

"переговоры должны проходить при уважении международного права и суверенитета Украины".

15 апреля французский и украинский президенты говорили по телефону и упоминали Китай.

По итогам "почти полуторачасовых" переговоров Владимир Зеленский сообщил: "Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий".

Также украинский президент отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя. "Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, необходимость получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", – пишет Зеленский.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон "подтвердил приверженность Франции поддержке Украины на военном, гуманитарном и экономическом уровнях для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

Кроме того, администрация французского президента сообщила, что Макрон и Зеленский "обсудили шаги, которые необходимо предпринять для организации мирного саммита". В следующей строчке коммюнике Елисейского дворца сообщалось: в ходе разговора "президент (Французской) Республики вернулся к своему визиту в Китай".

При этом сам Макрон неоднократно заявлял, что поддерживает предлагаемую президентом Зеленским "формулу мира", подразумевающую в первую очередь полный вывод российских войск со всей украинской территории, включая Крым.

Как это может ужиться с макроновским планом по "усаживанию" украинцев и россиян за стол переговоров — при том, что Путин не выражает никакого намерения отдавать уже захваченные земли — пока совсем не ясно.

Статья первоначально вышла на сайте Radio France internationale и публикуется с разрешения правообладателя