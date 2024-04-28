Італія викликала посла Росії через привласнення майна "дочки" італійської компанії

Італія викликала посла Росії у зв’язку з рішенням Кремля передати під контроль структури "Газпрому" майно італійської групи Ariston Thermo на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Міністр повідомив, що доручив генеральному секретарю викликати до МЗС посла Росії в Італії.

"Уряд просить пояснень у зв’язку з націоналізацією групи Ariston Thermo. Ми також працюємо з Брюсселем спільно з Німеччиною", – повідомив Таяні.

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#Russia Ho dato mandato al Segretario generale della #Farnesina di convocare l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell’Ariston Thermo Group. Al lavoro anche con Bruxelles,in raccordo con la Germania. – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 27, 2024

Перед цим у п’ятницю правитель Росії підписав указ про передачу 100% акцій дочірніх компаній італійської Ariston і німецької BSH Hausgeräte у Росії в "тимчасове управління" структури Газпрому.

У Євросоюзі також вимагають від Росії скасувати рішення, яким російські дочірні компанії італійської водонагрівальної компанії Ariston і німецького виробника побутової техніки BSH Hausgeraete були передані під "тимчасове зовнішнє управління".

Нагадаємо, ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.