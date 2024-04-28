Естонія думає над закриттям на ніч ще одного КПП на кордоні з Росією

В уряді Естонії пропонують припинити роботу у нічний час КПП "Койдула" на кордоні з Росією, у продовження аналогічного рішення щодо пункту пропуску у Нарві.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр фінансів Март Вирклаєв повідомив, що в уряді думають над закриттям у нічний час КПП "Койдула".

"Транспортні потоки скоротилися і ми не повинні тримати кордон з Росією відкритим у нічний час. По-друге, звісно тут є і певна економія", – пояснив міністр.

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Міністр внутрішніх справ ще публічно не озвучував позицію з цього питання.

Нагадаємо, раніше у квітні Естонія вирішила з 1 травня закривати у нічний час КПП у Нарві, а роботу КПП "Койдула" і "Лухамаа" залишити у стандартному режимі.