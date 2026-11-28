Посланець Дональда Трампа з питань миру Джаред Кушнер наразився на критику в Україні й не тільки через свої заяви про мирні переговори та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Політики в Києві та серед європейських союзників України різко виступили проти зятя президента США і навіть бажають, щоб Кушнера усунули від мирних переговорів із Москвою, вважає видання.

"Це надзвичайно небезпечно не лише для України, а й для безпеки та національних інтересів Сполучених Штатів. Я вже давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, що шукають угоди з Росією, а очима самого Путіна", – заявив голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України Олександр Мережко.

Йдеться про інтерв’ю, де Кушнер зазначив, що Путін "проявив стриманість", не застосувавши ядерну зброю, і заявив, що конфлікт, який Кремль ескалував шляхом повномасштабного вторгнення у 2022 році, "фактично перетворився на опосередковану війну, в якій Європа фінансує та озброює Україну проти Росії". Саме це, як зазначає Politico, викликало найбільше обурення у Києві.

Інтерв’ю, на думку видання, дало рідкісну можливість зазирнути в думки Кушнера, оскільки він торкнувся своїх ролей у Україні, Ірані та Газі, а також висловив переконання, що "найціннішим експортом Америки є насправді капіталізм".

Нагадаємо, Джаред Кушнер похвалив російську переговорну команду і назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "гросмейстером політики".

У цьому ж інтерв’ю Кушнер заявив, що Україна затягнула перемовний процес з РФ через нібито "атаку" на резиденцію очільника Кремля Владіміра Путіна взимку минулого року.