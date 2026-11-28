Лідер опозиційної ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль запропонував вимагати, щоб Україна прийняла біженців, яких Євросоюз не може повернути до країн походження, у відповідь на надану їй фінансову допомогу.

Про це йдеться у заяві Кікля, оприлюдненій у п’ятницю на сайті Австрійської партії свободи, повідомляє "Європейська правда".

Європейський Союз, а також Австрія, вклали в Україну сотні мільярдів. За це Герберт Кікль пропонує направляти в Україну сирійців та афганців, які водночас допоможуть їй у відбудові після війни.

"Коли там замовкнуть гармати, настане час вимагати щось натомість. Україна нам щось винна! Це була б абсолютно виграшна для всіх ситуація, якби Київ прийняв тих сирійців та афганців, яких ми не можемо повернути до їхніх країн походження. Вони могли б одразу ж допомогти там у відбудові. Хто з цим не згоден, той може в будь-який час виїхати – тільки не до нас", – заявив Герберт Кікль.

За словами голови фракції Австрійської партії свободи, нинішня урядова коаліція є суцільним вотумом недовіри до волі виборців, що ще більше підсилює нелегальну імміграцію.

"Хто не живе за нашими цінностями, нашою культурою та нашими традиціями, той не має права на австрійський паспорт. Удавано консервативна Народна партія роками не вживала заходів, щоб покласти цьому край, і не підтримувала наших законодавчих ініціатив", – додав лідер австрійських ультраправих.

Раніше Герберт Кікль різко розкритикував ЄС за його курс щодо України і заявив, що Євросоюз ставить під загрозу населення Австрії.

Більше про Герберта Кікля читайте у статті: Провал на користь України: як Австрія уникла ультраправого канцлера і що буде далі