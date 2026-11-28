Верховний суд Канади підтримав квебекський закон, який забороняє релігійні символи на робочому місці для держслужбовців та вчителів – розгляд справи викликав резонанс у країні.

Про це повідомляє Le Devoir, пише "Європейська правда".

Верховний суд Канади залишив практично без змін Закон Квебеку про секуляризм під час розгляду в п’ятницю, 27 листопада Рішення суду дозволяє залишати чинною заборону на релігійні символи на робочому місці для державних службовців, які обіймають посади влади, та вчителів у Квебеку.

"Коротко кажучи, законопроєкт 21 є частиною законного та історичного бажання Квебеку забезпечити світський характер держави у вільному та демократичному суспільстві", – йдеться у думці більшості щодо об’ємного та складного рішення на 532 сторінки.

Англомовна меншина Квебеку, за рішенням суду, не отримає жодного спеціального ставлення щодо своїх шкіл, якого вона вимагала.

Інтерес до розгляду цього закону набув значного розголосу не лише в Квебеку, а й загалом у Канаді. Зокрема, як пояснює видання, ця справа перетворилася на великий судовий процес щодо превентивного застосування розділу 33 Канадської хартії прав і свобод. Це правовий механізм, який Квебек використав під час розробки законопроєкту 21 (про секуляризм) для захисту від юридичних оскаржень. Кілька провінцій також використали це положення для посилення деяких своїх законів.

Противники законопроєкту 21, на чолі з Англійською шкільною радою Монреаля, вже безуспішно намагалися визнати його недійсним Вищим судом Квебеку , а потім і Апеляційним судом Квебеку.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Більше про це читайте у статті: Квебек під владою сепаратистів: чи може провінція вийти зі складу Канади і до чого тут Трамп.