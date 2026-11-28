В Австрії 27 листопада суд повторно відправив під варту двох українців, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Обох чоловіків, співробітників українського воєнного розвідувального відомства, випустили з-під варти лише два тижні тому.

Прокуратура Відня підтвердила, що обидва обвинувачені, співробітники військової розвідки України, знову перебувають під вартою.

За інформацією джерела видання, причиною повторного затримання міг стати аналіз вилучених у підозрюваних носіїв інформації, зокрема, мобільних телефонів та комп’ютерів. Там нібито знайшли докази того, що ці двоє чоловіків планували незаконні розвідувальні операції, зокрема й у Великій Британії, а саме – викрадення осіб, яких звинувачують в Україні в майнових злочинах, але яких Сполучене Королівство досі не екстрадувало.

Як зазначає видання, ця інформація проливає нове світло на заяву колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, який виїхав з України до Відня. Наприкінці жовтня він написав у соціальних мережах, що співробітники військової розвідки нібито не лише мали його розшукати, а й вчинити щодо нього незаконні насильницькі дії. За словами колишнього генерального прокурора, відповідні накази надходили з Адміністрації Президента України.

Первинне затримання двох агентів військової розвідки викликало резонанс також тому, що згодом у Відні затримали й українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора. Оператор, який отримав травми під час затримання, підозрювався і досі підозрюється у співпраці зі співробітниками розвідки.

За даними МВС Австрії, Ткач був затриманий за підозрою у шпигунстві, яка згодом не підтвердилась.

Нагадаємо, двоє ймовірних співробітників військової розвідки України були затримані у Відні ще 5 жовтня. Земельний суд ухвалив рішення про взяття підозрюваних під варту.