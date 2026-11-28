Трирічна заборона на в’їзд для українського військового командира угорського походження Роберта "Мадяра" Бровді була вилучена з реєстру імміграційної служби Угорщини.

Про це інформує Magyar Hang, повідомляє "Європейська правда".

Угорщина скасувала заборону на в’їзд та проживання для Роберта Бровді, українського командира безпілотників. Згідно з повідомленням, Національне генеральне управління з питань контролю за іноземцями (NDGAP) видалило цю заборону зі своєї системи.

Бровді – найвищий за званням військовослужбовець угорського походження, який служить у Збройних силах України. Російський суд заочно засудив його до довічного ув’язнення.

Про заборону оголосив в серпні 2025 року тодішній міністр закордонних справ Петер Сійярто після атак на нафтопровід "Дружба". Тоді Сійярто заявив, що командиру військового підрозділу, відповідального за ці атаки, заборонять в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони.

У відповідь на це "Мадяр" порадив тодішньому прем’єр-міністру Віктору Орбану та його команді "запхати в дупу" санкції проти нього.