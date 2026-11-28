Американські військові відбили шість дронів, які на початку цього місяця загрожували британській базі ВПС Lakenheath – у причетності до цього підозрюють Іран.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

На базі Королівських ВПС Lakenheath у графстві Саффолк 13 листопада була оголошена тривога, в якій американському персоналу наказали сховатися. Як повідомляють джерела видання, базу атакували дрони, та їх відбили американські засоби оборони, що перебували на місці.

Lakenheath де дислокується 48-ме винищувальне крило, є найбільшою оперативною базою винищувачів США в Європі, на якій перебуває майже 7000 військових. Під час інциденту американську технологію протидії дронам успішно застосували для відбиття безпілотних літальних апаратів, однак дрони не були вилучені ні британським, ні американським персоналом.

Тегеран заперечив будь-яку причетність до цих подій.

У п’ятницю, 27 листопада, ВПС США в Європі відмовилися обговорювати системи протидії дронам з міркувань оперативної безпеки, але речник закликав громадськість "залишатися пильними та негайно повідомляти місцеві органи влади про будь-яку підозрілу діяльність". Міністерство оборони Великої Британії заявило, що захист військових баз є "найвищим пріоритетом".

Двоє італійців загинули внаслідок атаки іранського безпілотника в Кувейті. Йдеться про італійських техніків, які працювали на базі.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч ховають свої літаки в ангарах та укриттях, щоб захистити їх від можливих загроз з боку дронів.