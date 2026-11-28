Російський "Газпром" і турецька державна компанія BOTAŞ 27 листопада продовжили на три роки контракт на постачання природного газу до Туреччини.

Про це повідомляє BloombergHT, інформує "Європейська правда".

У рамках нового договору обсяги поставок природного газу та умови постачання не зміняться.

Як заявив віцепрем'єр-міністр Росії Александр Новак, російська енергетична компанія "Новатек" також підписала договір про постачання скрапленого природного газу до Туреччини.

"Поставки розпочнуться 1 січня 2027 року. Наразі обсяги невеликі, але їхнє збільшення не виключається", – сказав Новак.

Також Новак зазначив, що з початку року Росія поставила до Туреччини понад 20 мільйонів тонн нафтопродуктів, значну частину яких становить дизельне пальне.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика попередив, що спроби США змусити Європу купувати більше російського газу посилять Кремль, завдадуть шкоди американській економіці та не допоможуть припинити війну в Україні.

Раніше йшлося, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після початку повномасштабної війни Росії в Україні, та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.