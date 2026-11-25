Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив незадоволення скороченням фінансування його відомства на 2027 рік під час обговорення бюджету в Бундестазі в середу.

Слова очільника німецького МЗС наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Він охарактеризував запланований бюджет свого відомства як "відповідальний", хоча й додав: "Але, чесно кажучи, я не можу дати своєму бюджету набагато кращої оцінки, ніж ця".

Вадефуль зазначив, що з огляду на нестабільну геополітичну ситуацію "важко зрозуміти", чому МЗС не було виключено з загальної програми економії.

Він наголосив, що, хоча бюджет Міністерства оборони було значною мірою підкріплено так званим "спеціальним фондом" для збільшення видатків на оборону та переозброєння, "жодного євроцента" з цих позабюджетних коштів не надійшло до МЗС.

Пропонований бюджет Міністерства закордонних справ на 2027 рік менший за цьогорічний, але не набагато.

Пропозиції передбачають скорочення його з 6,02 млрд євро до 5,99 млрд євро. Найбільше заплановане скорочення стосується внесків до ООН та міжнародної спільноти, які зменшаться приблизно на 200 млн євро, або майже на чверть від загальної суми на 2026 рік.

Також європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив проти бюджетної пропозиції глави Євроради Антоніу Кошти, яка передбачає скорочення оборонних видатків на 30%.

Заява єврокомісара пролунала на тлі того, як лідери ЄС готуються до переговорів щодо багаторічної фінансової рамки (MFF) на 2028–2034 роки, які розпочнуться у четвер, після пропозиції президента Європейської ради Антоніу Кошти скоротити на 204 млрд євро початковий план витрат Європейської комісії у розмірі 2 трлн євро. Зазначимо, що у пропозиції Кошти збережено фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс раніше закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.

В Європарламенті розкритикували бюджетну пропозицію президента Євроради, зазначивши, що вона є недостатньою для фінансування нових пріоритетів Євросоюзу, таких як конкурентоспроможність, оборона та інновації, без шкоди для таких сфер як згуртованість та сільське господарство.