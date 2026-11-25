Президент США Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи проти 14 основних торгівельних партнерів, серед яких Китай, Японія та Європейський Союз.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Адміністрація Трампа запропонувала нові базові тарифні ставки від 20% до 40%, але зазначила, що мита будуть обмежені нижчими рівнями, узгодженими в рамках торговельних угод, які вже укладені або ще перебувають на стадії переговорів. Зокрема, на товари з усіх країн ЄС планують запровадити мита у 15%.

Окремо торговий представник США Джеймісон Грір запропонував ввести новий 10-відсотковий тариф на імпорт готових комерційних літаків бразильської компанії Embraer, а також підвищити мита на імпорт бразильського цукру, що перевищує квоти, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Бразилію виправити нібито недобросовісні торговельні практики.

У рамках з надлишковим виробництвом промислових потужностей, Китай зіткнеться з найвищою граничною ставкою у 20%, яка буде додана до мит у розмірі приблизно 25%, введених під час першого терміну Трампа.

Ця ставка відповідатиме умовам торгівельного перемир’я між США та Китаєм, термін дії якого закінчується 10 січня. Однак, як зазначив представник США з питань торгівлі, у разі розриву перемир’я ставка для Китаю зросте до 40%.

В’єтнам зіткнеться з максимальною митною ставкою у 20%, якщо укладе торгівельну угоду з Вашингтоном, яка зросте до 35% у разі провалу переговорів.

Джеймісон Грір заявив, що мита набудуть чинності лише після публічних слухань 25 січня. І що вони мають на меті протидіяти "промисловим стратегіям, що ґрунтуються на цілеспрямованому тиску на виробництво, придушенні заробітної плати, внесках неринкової економіки та інших практиках, що спотворюють ринок".

Нагадаємо, Європейська комісія відкинула твердження Вашингтона про те, що ЄС сприяє глобальному надлишку виробничих потужностей, після того, як адміністрація Трампа запропонувала ввести 15-відсотковий митний тариф на товари з 27 країн Євросоюзу.

Раніше Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції наділити Канаду статусом асоційованого члена блоку.