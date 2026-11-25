За даними польської прикордонної служби, кількість осіб, які намагаються нелегально потрапити до Європейського Союзу з Білорусі, різко зменшилася.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У середу, 25 листопада, речниця відомства повідомила, що з початку року було зафіксовано 482 спроби нелегального перетину кордону. За її словами, за той самий період 2025 року таких спроб було трохи менш як 29 400.

Польща укріпила кордон п’ятиметровим парканом та системами електронного спостереження. Патрулі прикордонної служби також підтримуються армією.

Нагадаємо, Польща та ЄС звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в організації перевезення мігрантів із кризових регіонів до зовнішнього кордону ЄС, щоб чинити тиск на Захід.

Нагадаємо, раніше агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.