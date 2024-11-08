Ізраїль все ж не відправить "рятувальну місію" до Нідерландів, натомість будуть додаткові рейси

В Ізраїлі після додаткових консультацій вирішили відмовитися від спецрейсів для евакуації своїх співгромадян з Амстердаму після нападів на футбольних вболівальників, замість того запланували додаткові комерційні рейси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють The Times of Israel та нідерландське NOS.

Після перших заяв прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та від армії про намір відправити "рятувальну місію" для евакуації ізраїльських вболівальників з Амстердаму, які зазнали нападів, в уряді все ж відмовилися від цієї ідеї.

В офісі Нетаньягу після додаткової оцінки ситуації вирішили, що такий крок не є необхідністю і армія не буде організовувати спецрейс до Амстердаму. Натомість подбають про повернення співгромадян звичайними рейсами.

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Міністр інфраструктури Нідерландів Баррі Мадленер повідомив, що пообіцяв ізраїльському колезі "повну співпрацю" в організації додаткових рейсів для ізраїльських вболівальників, які перебувають в Амстердамі.

У розкладі аеропорту "Схіпхол" заплановано шість рейсів до Тель-Авіву на 8 листопада, замість звичайних двох, та два на суботу – замість звичайного одного.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив ізраїльського колегу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

У зв’язку з інцидентом у Нідерландах чекають з терміновим візитом міністра закордонних справ Ізраїлю.