У четвер, 26 листопада, Європарламент ухвалив резолюції щодо ситуації з правами людини в Еритреї, Грузії та Макао і закликав Єврокомісію ввести санкції на відповідальних за такі рішення в цих країнах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Зокрема, депутати Європарламенту засудили винесення вироків опозиційним політикам Пааті Бурчуладзе, Іраклі Надірадзе та Пааті Манджаладзе і закликали до "негайного та безумовного звільнення" всіх політичних в’язнів та незаконно затриманих осіб у Грузії, включно з колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі та лауреаткою премії Сахарова 2025 року Мзією Амаглобелі.

"Влада повинна повністю дотримуватися міжнародних стандартів справедливого судочинства та припинити політично вмотивовані переслідування й судове переслідування митців, опозиціонерів, журналістів та активістів. Парламент зазначає, що необхідні незалежні розслідування щодо звинувачень у надмірному застосуванні сили, залякуванні та жорстокому поводженні з учасниками протестів, а також притягнення винних до відповідальності", – йдеться у заяві депутатів.

Парламент наголосив, що повага до верховенства права, прав людини та європейських цінностей є необхідною умовою прогресу на шляху до вступу до ЄС. Європарламент закликав Євросоюзу запровадити цільові санкції, зокрема замороження активів та заборону на в’їзд і транзит через територію ЄС, проти відповідальних за підрив демократії, верховенства права, а також серйозні порушення прав людини.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому заявили, що процес вступу Грузії до Європейського Союзу де-факто залишається призупиненим.

Більше про політичну ситуацію в країні читайте у статті: Як влада Грузії взялася за остаточну заборону опозиції і які це матиме наслідки