В Європейській комісії заявили, що онлайн-маркетплейс Temu погодився внести низку змін, зокрема посилити заходи щодо запобігання продажу незаконних та небезпечних товарів на платформі, щоб привести її у відповідність до правил ЄС щодо захисту прав споживачів.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Зобов’язання Temu стосуються широкого спектра комерційних практик, які вводять споживачів в оману або надмірно впливають на їхні рішення щодо покупок, зокрема фальшиві знижки, фальшиві відгуки, продаж під тиском, примусова гейміфікація, а також відсутність інформації та інформація, що вводить в оману.

"Зобов’язання Temu є важливим кроком до того, щоб споживачі могли впевнено робити покупки в інтернеті, знаючи, що ціни є прозорими, відгуки заслуговують на довіру, а їхні права на повернення товарів та отримання компенсацій дотримуються", – заявив єврокомісар з питань захисту прав споживачів Майкл Макграт.

Він додав, що Єврокомісія "продовжить уважно стежити за тим, чи дотримується Temu своїх зобов’язань".

У вівторок стало відомо, що онлайн-платформа Temu може отримати значний штраф від Європейської комісії за нездатність припинити продаж незаконних товарів.

Нагадаємо, 28 травня Європейська комісія наклала на онлайн-платформу Temu штраф у розмірі 200 млн євро відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Також варто зазначити, що у червні Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.