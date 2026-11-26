Петер Пеллегріні (ліворуч) та Роберт Фіцо під час президентських виборів 2024 року

"Це було зайве, ніяково й невдало", – так президент Словаччини Петер Пеллегріні 22 листопада розкритикував чотирьох депутатів Європарламенту від партії Smer прем’єра Роберта Фіцо за голосування проти резолюції про повернення українських дітей.

Президент назвав це "ганебним" та шкідливим для репутації країни.

Показово, що це не перша публічна критика з боку Пеллегріні на адресу Роберта Фіцо та його однопартійців. Зокрема, напередодні президент назвав провокацією рішення прем’єра провести урядове засідання, присвячене поглибленню співпраці з РФ, саме 17 листопада – у річницю Оксамитової революції.

Пеллегріні також вже встиг закликати Фіцо уникати будь-яких кроків, що можуть поставити під сумнів членство Словаччини у Європейському Союзі.

Така риторика виглядає дещо дивною для політика, який хоча раніше й називав себе гарантом збереження проєвропейського курсу Братислави, проте на практиці старанно уникав конфронтації з Робертом Фіцо навіть щодо вкрай принципових питань.

Тож варто розібратися, чому президент Словаччини раптом суттєво змінив риторику. А головне – чи матиме це вплив на зовнішній курс Братислави.

Під загрозою вильоту з парламенту

У вересні 2027 року у Словаччині мають пройти чергові парламентські вибори. Якщо, звісно, не станеться дострокових – втрата керівною коаліцією парламентської більшості робить цей варіант цілком можливим.

До цих виборів партія "Голос", почесним головою якої є президент Пеллегріні, йде з не дуже добрими результатами.

Останнє соціологічне опитування, проведене агенцією Ipsos 16-20 листопада, фіксує рівень популярності "Голосу" на рівні лише 6,8%. Це означає, що якби вибори були зараз, то "Голос" хоч і подолав би 5-відсотковий прохідний бар’єр, проте мав би у парламенті найменшу фракцію.

Для порівняння – на попередніх виборах три роки тому партію Пеллегріні підтримали 14,7% виборців. А ще раніше вона всерйоз претендувала на статус найпопулярнішої партії Словаччини.

Таке різке падіння популярності – майже втричі за три роки – пов’язують насамперед з участю партії у коаліції на чолі з Робертом Фіцо. Адже обіцянка Пеллегріні блокувати будь-які антизахідні урядові ініціативи, дана при створенні коаліції, виявилася порожньою.

Більш того, Роберт Фіцо вже не приховує, що в новому парламенті збирається залучити до коаліції ультраправу (та, за багатьма оцінками, неонацистську) партію "Республіка". Такий альянс ще пару років тому вважався абсолютно неможливим через токсичність ультраправих, і він здатен остаточно добити рейтинги "Голосу".

За таких обставин нинішній демарш Пеллегріні виглядає як спроба зберегти ядро своїх виборців.

Тим більше, що риторика Фіцо з наближенням виборів стає все більш антиєвропейською.

Тож президент мусить реагувати на неї, якщо не хоче подальшого падіння рейтингів своєї партії. Але при цьому Пеллегріні уникає реальних конфліктів із Фіцо. Зокрема, 24 листопада президент Словаччини без особливих вагань підписав вкрай важливий для чинної влади законопроєкт, що забороняє голосування поштою.

Це свідчить, що попри різку риторику Пеллегріні його партія навряд чи зважиться покинути коаліцію до виборів. Проте після них ситуація може повністю змінитися.

Сигнали для опозиції?

На початку вересня Петер Пеллегріні озвучив досить дивну заяву. За його словами, найкращим сценарієм після наступних парламентських виборів була б коаліція двох найбільших партій – Smer прем’єр-міністра Роберта Фіцо та опозиційної "Прогресивної Словаччини" (PS).

Цю тезу він пояснив ризиками входження до потенційної майбутньої коаліції опозиційних нині партій Руху "Словаччина" колишнього прем’єра Ігоря Матовича. На думку Пеллегріні, це неодмінно призведе до повторення "політичного хаосу 2020-2023 років".

Звичайно, у "Прогресивній Словаччині" заявили про нереалістичність блокування зі Smer. Ймовірно, в партії Фіцо також не бачать для себе можливості альянсу з принциповими політичними противниками.

Проте багато хто сприйняв цю заяву як натяк – якщо після виборів нинішній опозиції не вистачатиме голосів для формування більшості (а всі соціологічні опитування свідчать саме про такий сценарій), то можливою альтернативою вимушеного альянсу з Матовичем може стати приєднання саме партії "Голос".

І нинішні заяви президента Пеллегріні, в яких він намагається дистанціюватися від найбільш одіозних кроків Роберта Фіцо, виглядають аргументами на користь цієї теорії.

Адже базовий виборець "Голосу" не є противником Євросоюзу і налаштований зовсім не проросійськи. Зрештою, напередодні попередніх виборів "Прогресивна Словаччина" була готова на коаліцію з партією Пеллегріні.

Альянс із нинішньою опозицією має свої переваги для президента. За нинішніх розкладів навіть якщо Роберту Фіцо і вдасться зберегти після виборів більшість, вага "Голосу" у такій коаліції суттєво знизиться.

А це своєю чергою означає, що шанси Пеллегріні переобратися на другий термін різко падають – у нової коаліції буде істотно менше причин підтримати його як спільного кандидата.

Щоправда, існує щонайменше дві перешкоди для альянсу "Голосу" та нинішньої опозиції.

По-перше, далеко не всі опозиційні сили будуть раді такому партнеру. Насамперед це стосується партії "Демократи", які демонстративно не бачать різниці між Пеллегріні та Фіцо.

І той факт, що нещодавно "Прогресивна Словаччина" оголосила про створення спільного виборчого блоку з "Демократами", лише посилює їхні позиції.

Щоправда, ця перешкода не є нездоланною. Зрештою, ні для кого в опозиції немає сумнівів, що вимушений союз із Матовичем несе чималі ризики. І тут "Голос" може бути надійнішим партнером, особливо в обмін на підтримку Пеллегріні на президентських виборах 2029 року.

Друга перешкода – ситуація всередині партії "Голос", новим головою якої тепер є міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

Цей політик дійсно ідеологічно близький до Фіцо – в тому числі своїми антиукраїнськими заявами. Очевидно, він буде категорично проти розриву з теперішнім прем'єром та альянсу з лібералами.

Проте є чимало ознак того, що в партії "Голос" незадоволені лідерством Шутая Ештока. Зрештою, майже трикратне падіння рейтингів партії чималою мірою є його "досягненням".

І це також аргумент на користь того, що у партії ідея зміни коаліції не викличе суттєвого опору.

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Хай там як, Словаччина поступово входить у парламентські вибори. І кожен політичний лідер буде намагатися по-своєму мобілізувати свій електорат.

Від Роберта Фіцо варто чекати нових антиукраїнських та антиєвропейських заяв (на кшталт того, що результати референдуму 2003 року про підтримку вступу в ЄС нібито були сфальсифіковані).

Проте є шанс, що такі заяви посилюватимуть напругу всередині коаліції. І останні заяви Петера Пеллегріні є свідченням цього процесу.

Автор: Юрій Панченко,

співзасновник "Європейської правди"