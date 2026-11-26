У четвер працівники лондонського метрополітену розпочали 24-годинний страйк, який вже спричинив перебої у транспортному русі столиці Великої Британії.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Профспілка RMT, яка організовувала страйки працівників метро Лондона, заявила, що плани щодо нових умов роботи, пов'язаних з "добровільним" чотириденним робочим тижнем, погіршать умови праці машиністів, вимагаючи від них довше керувати поїздами.

У зв’язку зі страйком транспортна служба Лондона попередила про перебої в русі всіх ліній метрополітену до кінця дня. Також не очікується, що рейси виконуватимуться після 21:00.

На деяких ділянках рух поїздів призупинили, зокрема на центральній лінії між станціями "Вайт-Сіті" та "Ліверпуль-Стріт".

Збої в роботі метро триватимуть до п'ятниці, а рух на лініях, на які безпосередньо не вплинув страйк, розпочнеться з 7 ранку. Відновлення звичної частоти руху не очікується до кінця робочого дня.

Профспілка анонсувала низку 24-годинних страйків у наступні місяці – два пройдуть у грудні, ще два у січні, та три – у лютому.

Щодня лондонською підземкою, відомою як Tube, користуються від 3 до 4 мільйонів пасажирів.

Як повідомлялося, 25 листопада рух поїздів Eurostar між Францією та Великою Британією було порушено через раптовий страйк працівників, що призвело до скасування кількох рейсів.

Того ж дня листопада працівники державного сектору Греції та кілька профспілок приватного сектора влаштували загальнонаціональний страйк з вимогою підвищення заробітної плати та покращення якості державних послуг.

По всій Італії 20 листопада пройшли загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 млн людей у сотні міст.