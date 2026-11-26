Посольство України у Польщі офіційно підтвердило, що громадянин України підпалив себе у середу ввечері біля Президентського палацу у Варшаві: наразі він у критичному стані.

Про це йдеться у заяві українського диппредставництва у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, посольство отримало офіційне підтвердження від польської поліції, що чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України.

Наразі чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками, додається у заяві.

Польська поліція з’ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка.

"Консули посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв’язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями", – йдеться у заяві.

Дипломати закликали з повагою поставитися до приватності постраждалого та його родини.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.

ЗМІ також повідомили, що чоловік вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.