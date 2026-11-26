В Естонії 1 грудня протестують функцію звукового оповіщення в телефоні через систему EE-ALARM, яка при отриманні критично важливого повідомлення дозволяє активувати в телефоні сигнал тривоги зі звуковим сигналом і вібрацією, навіть якщо телефон переведений у беззвучний режим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

При отриманні критично важливого повідомлення системи оповіщення EE-ALARM, що розповсюджується у разі серйозної загрози, телефон протягом 10 секунд видаватиме гучний звук і вібруватиме, навіть якщо він був переведений у беззвучний режим.

Звуковий сигнал активується виключно при отриманні не будь-якого, а лише критично важливого повідомлення, наприклад, у разі безпосередньої повітряної загрози або загрози вибуху, коли людям необхідно негайно вжити певних заходів, наприклад, перейти в укриття.

В інших випадках спрацьовування звукового сигналу при отриманні телефоном повідомлення EE-ALARM залежить від налаштувань користувача.

Однак для отримання критично важливих повідомлень користувач повинен дозволити їх отримання у своєму телефоні в налаштуваннях державного додатка Eesti äpp.

Якщо критично важливі повідомлення не дозволені в налаштуваннях телефону, сповіщення EE-ALARM надходитимуть згідно зі звичайними налаштуваннями сповіщень, за умови, що в телефоні дозволено отримання сповіщень про небезпеку.

Державний додаток Eesti äpp є одним із каналів оповіщення державної системи оповіщення про небезпеку EE-ALARM. До інших каналів належать мобільний додаток "Ole valmis!", SMS-повідомлення, мережа сирен та повідомлення, що передаються каналами Естонського національного мовлення.

1 грудня тестові повідомлення EE-ALARM будуть розсилатися як через мобільний додаток Eesti äpp, так і через додаток "Ole valmis!".

Нагадаємо, 17 листопада у Фінляндії тестували нову систему оповіщення про небезпеку FI-Alert – тестове повідомлення надійде на всі мобільні телефони, які підтримують 4G та 5G і знаходяться в зоні дії мережі.

Також писали, що Департамент пожежної охорони та рятування Литви (ДПОР) оголосив конкурс на закупівлю робіт зі створення, впровадження та обслуговування нової багатоканальної системи оповіщення та інформування населення.