Двоє італійців загинули внаслідок атаки іранського безпілотника в Кувейті у четвер, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Заяву італійського міністра в ході виступу перед Сенатом наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Таяні, двоє техніків Rheinmetall Italia працювали на станції спостереження за повітряною обороною в Кувейті, коли вона стала мішенню іранських безпілотників.

"За інформацією, що надійшла з Кувейту, внаслідок потужного вибуху обидва наші співвітчизники загинули. Ще двоє людей отримали поранення: громадянин Пакистану та капітан кувейтської армії", – сказав Таяні.

Міністерство оборони Кувейту підтвердило, що двоє італійців померли від отриманих поранень, хоча спочатку повідомлялося, що четверо людей отримали поранення від уламків, що падали, коли "важливий об’єкт" зазнав атаки.

Повідомляється, що цей об’єкт атакували іранські дрони.

Міністерство повідомило, що збройні сили країни виявили та збили кілька безпілотників у повітряному просторі Кувейту, додавши, що атака також завдала матеріальної шкоди.

"Я хотів би висловити свої найглибші співчуття та солідарність родинам італійських жертв у цей момент глибокого горя", – додав Таяні.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч ховають свої літаки в ангарах та укриттях, щоб захистити їх від можливих загроз з боку дронів.

Також варто зазначити, що понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.