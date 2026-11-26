Фінський президент підпише 27 листопада продовження дії закону про охорону кордонів до кінця 2028 року – його прийняли через те, що Росія чинила тиск на країну за допомогою нелегальних мігрантів.

Про це повідомляють на сайті фінського уряду, інформує "Європейська правда".

Минулого тижня депутати схвалили продовження дії закону про безпеку кордонів 170 голосами проти 19. У п'ятницю, 27 листопада, його має підписати президент Фінляндії Александр Стубб. Цей закон, введений у липні 2024 року, дозволяє Фінляндії обмежувати розгляд заяв про надання притулку та відмовляти у в’їзді особам, які прибувають до її кордонів, у виняткових обставинах, пов’язаних із міграцією, організованою іноземною державою.

Закон ухвалили після того, як восени 2023 року повідомлялося, що Росія використовувала осіб, які шукали притулку, для вчинення тиску на східний кордон Фінляндії. Цей закон ніколи не застосовувався, і для його використання потрібне окреме рішення уряду.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив на захист продовження дії закону як необхідного для національної безпеки, аргументуючи це тим, що ситуація на східному кордоні не покращилася. Він також подякував опозиційним партіям за підтримку цього закону.

Як повідомили в уряді Фінляндії, наразі закриття пунктів пропуску виявилося достатнім для припинення інструменталізованої міграції. Однак надзвичайно важливо підготуватися до можливості того, що ситуація може змінитися стрімко та кардинально.

Пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією закриті з 15 грудня 2023 року. Поточна ситуація не дозволяє знову відкрити східний кордон. Ситуація та необхідність обмежень регулярно відстежуються.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

У Литві тим часом заявили, що наразі не бачать потреби закривати кордон з РФ.