СПЕЦПРОЄКТ

Австрійська компанія та власник мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY працює на українському ринку вже десять років, пройшовши через революційні зміни, початок війни на сході України у 2014 році, і, зрештою, повномасштабне російське вторгнення у 2022-му. Попри численні виклики, компанія не лише продовжує працювати в Україні, але й активно розвивається, інвестує в мережу та підтримує Збройні сили України.

В інтерв’ю "Європейській правді" акціонери австрійської компанії AMIC ENERGY Holding GmbH – Гюнтер Майер та Андреас Зернетц – розповіли про досвід роботи під час війни, плани подальшого розвитку та спростовують поширювані звинувачення щодо можливих зв’язків з Росією.

Про майбутнє паливного сектору України та покращення інвестиційного клімату читайте в матеріалі.

Повне відео інтерв'ю з керівниками AMIC ENERGY можна переглянути за посиланням.

– Як ідуть справи в Amic Energy на тлі повномасштабного вторгнення?

Гюнтер: Справи в AMIC ENERGY йдуть добре. 2024 був складним роком для нас, як і для всіх. Ми були дуже раді відмітити, що наші продажі у 2024-му зросли на 10% порівняно з 2023. Цей показник кращий, ніж у конкурентів. Отже, в цьому плані ми перевершили конкурентів, тому це очевидний знак, що рухаємось у правильному напрямку. Окрім цього, 2024 рік був сповнений різних викликів, як-от ліквідація наслідків обстрілів. Один з наших нафтових терміналів обстріляли, і він був повністю зруйнований; 12 наших станцій отримали різного ступеня пошкодження внаслідок обстрілів – звісно ж, ми все відремонтували.

Також вийшов новий закон про регулювання податків в Україні, тож тепер ми платимо більше податків наперед. Це хороша ініціатива, зважаючи на складну і надзвичайну ситуацію, в якій перебуває Україна і з якою стикнулись ми всі.

Загалом ми дуже щасливі бачити розвиток України, незважаючи на всі складнощі навколо. Ринок росте, рівень споживання росте, і ми також інвестуємо в нашу мережу, щоб бути готовими до майбутнього.

– Ви починали як інвестиційна компанія, що спонукало вас увійти у сферу заправних станцій? До того ж в Україні шляхом придбання станцій, якими раніше володіла російська компанія?

Гюнтер: Я завжди працював в енергетичному секторі. Як і колега, з яким я заснував компанію. Ми об’єдналися в групу експертів з фінансів, енергетики та права.

Ми заснували компанію у 2013, але підготовка йшла вже у 2011 та 2012 роках. Ми шукали можливості, де могли б разом організувати клубні пропозиції для інвестицій, як-от фонд викупу з використанням кредитного плеча.

Варто шукати активи, де була б можливість щось покращити та реструктуризувати – це називається "проблемні активи". Потім варто намагатись завести туди свої інвестиції, привабити інших інвесторів і, звісно, отримувати гроші від банків. Власне, так все і почалось.

Сумно говорити, що можливість придбати Amic Ukraine з’явилась саме з початком війни у 2014 році. Це була причина, чому продавець вирішив продати компанію. Ми вхопились за цю можливість, попередньо продумавши все, щоб контролювати всі ризики. Можу сказати, що тоді я був не надто оптимістично налаштований щодо таких операцій, тому що це виглядало дуже складно: станції та й сама мережа були порожні – так би мовити, технічно – це була компанія-банкрут. Тоді її можна було назвати таким собі "білим насосом" (white pumper), що означає, що на ній більше не було ніякого бренду, тому що продавець мусив прибрати бренд через початок війни у 2014 році. Але ми успішно перейняли керівництво компанією і почали з простої реструктуризації як всієї мережі, так і компанії. Ми заощаджували на витратах, розвивали новий бренд в Україні і розвивали все це доволі швидко, адже це було необхідно, щоб підняти компанію на ноги. З усіма перемогами та невдачами, що трапились з того часу, як ми придбали компанію (угоду фіналізували у 2015 році), ми вважаємо це історією успіху, адже ми ще тут, ми продовжуємо роботу, розширюємо мережу і наш бізнес.

Тому це не було імпульсивною покупкою. В енергетичному бізнесі завжди складно, коли ти заходиш на ринок, що перебуває в стані стресу або має певні проблеми. З іншого боку, саме тут і можна знайти всі можливості. Не можна отримати винагороду без ризику. Як група з десятками років досвіду роботи у Східній Європі – так би мовити, ми вже не такі молоді – ми працювали з австрійськими та східноєвропейськими країнами із самого початку нашої діяльності.

Тоді Україна була новою землею, і було не так багато охочих зайти на той ринок і придбати щось. Але саме це і дає приватним та незалежним компаніям необхідні можливості. Якщо оглядатись назад, то ми дуже щасливі, що зробили цей крок.

– Якщо ми вже згадали про придбання компанії, то не можемо обійти стороною і позов до ЄСПЛ проти Росії. Чи можете ви розповісти нам, на якому етапі зараз цей позов? І як в одній площині уживаються цей позов і звинувачення у зв’язках з Росією – а саме в тому, що прибуток ви виводите до Російської Федерації?

Андреас: Почну з позову до ЄСПЛ. Ми подали цей позов два роки тому через заподіяння шкоди нашим активам – втрату заправних станцій на тимчасово окупованих територіях. Позов називається "Amic Ukraine проти Росії". Ми його подали, і він був прийнятий. Зараз ЄСПЛ над ним працює. Як ви знаєте, розгляд таких справ займає дуже багато часу, тож актуальний статус на цей момент не змінився. Але ми з нетерпінням чекаємо на просування у цій справі найближчим часом.

Стосовно звинувачення в наш бік, БЕБ проводить досудове розслідування проти AMIC. Маємо сказати, що всі ці звинувачення по суті економічного характеру – про ухиляння від сплати податків і виплати дивідендів. БЕБ звинуватила нас у цьому близько двох років тому, і ми провели багато податкових аудитів за останній рік. Ми мали комплексну податкову перевірку минулого року, яка почалась у 2023-му і закінчилась у 2024-му. Ця перевірка не виявила ніяких помилок зі сплатою податків. За результатами цього аудиту не було виявлено жодних слідів виплати дивідендів: ані австрійським акціонерам – у нас лише європейські акціонери – ані будь-яким російським особам.

Можливо, важко зрозуміти, як ми керуємо цією компанією вже 10 років без будь-яких дивідендів, навіть дріб’язкових, але ми вклали все в мережу. Як сказав Гюнтер, у нас була дуже складна задача: "білий насос", відсутність логотипа, технічне банкрутство. Отже, ми мали вкластись в нове брендування, нові поставки пального, нові станції, нові комерційні папери й таке інше. Це поглинуло всі наші кошти. У межах досудового розслідування ми вже довели свою непричетність у двох з чотирьох звинувачень, і ми раді, що ці пункти вже закриті. Ми замовили глибинний аудит – і знову не знайшли нічого неправомірного, все було в порядку, жодних коштів нікуди не переводили. Зараз ми готуємо всі ці папери, щоб відправити до БЕБ. Ми дуже сподіваємось, що прокуратура і БЕБ закриють ті два звинувачення, що залишились, теж на етапі досудового розслідування, і ми пройдемо цей епізод.

– Ви можете розповісти про ті активи, які зараз на тимчасово окупованих територіях? Наприклад, скільки там заправних станцій тощо?

Гюнтер: На тимчасово окупованих територіях у нас 19 станцій. Також 12 станцій на цей момент пошкоджені. Ми завжди перебудовуємо або ремонтуємо станції. Для цього важливо, щоб вони не перебували в зоні бойових дій або хоча б не так близько до зон, де є ризик.

Ми говорили про 2024, станом на тоді було 12 відремонтованих станцій, на 2025-й заплановано оновити ще 12 станцій. Ми також в процесі відбудови станції у Ворзелі, що була повністю зруйнована у 2022, тож там працюємо над повністю новою станцією.

І ми також потенційно розширюємо мережу шляхом додаткових придбань, коли нам пропонують, скажімо, менші мережі чи одиничні станції. На цей момент, як ви знаєте, відбуваються певні зміни й консолідація на ринку, і певні станції з’являються на ринку, тож ми теж дивимось в ту сторону і розмірковуємо, що можемо зробити.

Андреас: Дозвольте додати: 12 станцій пошкоджені або розташовані близько до зони ризику на лінії фронту. Навіть сьогодні (10 квітня 2025 року. – Ред.) було влучання "Шахедом" у станцію в Миколаївській області. Але ми постійно намагаємось відкрити ці станції знову і працюємо на максимальній потужності. На цей момент ми маємо 201 відкриту станцію.

– Поговоримо про ваші активи не на окупованих територіях. Була проблема конфіскації активів AMIC. Яка зараз ситуація із цим?

Гюнтер: Зараз ситуація така, як ми говорили раніше, що триває досудове розслідування проти нашої компанії. Втім, з початком війни почалися досудові розслідування проти тисяч інших компаній і більше ніж трьох тисяч фізичних осіб. Я також думаю, що причина, чому проти нас ведеться розслідування, полягає в тому, що ми викупили цю компанію у росіян. Це єдина причина.

Щодо самих активів, правильно буде сказати, що на них накладено тимчасовий арешт. А саме на три типи активів: статутний капітал, нерухомість і торгову марку. Однак це не заважає нам – і це правильно – вести наш бізнес як зазвичай. Ми повноцінно працюємо, ми інвестуємо в мережу, намагаємось її розширити, і ми розширюємо наші пропозиції збоку магазинів, а якість палива – покращуємо.

І якщо повертатись до ситуації тимчасового блокування наших активів, це сталось через досудове розслідування, і з якоїсь причини ЗМІ зробили з нашої справи щось резонансне. Наша справа чи досудове розслідування, як ми говорили раніше, має суто економічний характер. Це стосується податків і дивідендів, або їхньої сплати. І нам легко довести, що з податками все було добре. Нам легко довести, що не було ніяких виплат дивідендів всі ці роки, тому що ми просто реінвестували це в мережу.

Якщо повертатись до теми податків, я б сказав, що фінансові звіти нашої компанії підтверджують, що все було в порядку з податками. І все це щороку перевіряється міжнародним аудитором. Протягом всіх років ми регулярно проводили податковий аудит, у 2023 році у нас була дуже детальна податкова перевірка за весь період. І все це підтверджує, що ми все робили правильно.

Окрім цього, протягом багатьох років нас також називають однією з найбільш сумлінних компаній-платників податків в Україні.

Ми сприймаємо тимчасове блокування наших активів як тимчасове явище. Як мій колега Андреас вже говорив, ми закрили половину питань у межах цього досудового розслідування. Ми активно співпрацюємо із СБУ та ОГПУ. Ми надаємо всю інформацію. Ми також замовляли всебічний аудит, який містив багато деталей, і зараз ми знову надаємо цю інформацію органам влади.

Остання річ з приводу сплати податків: з 2023 року ми збільшили бізнес, як ми згадували раніше, приблизно на 10%. Це означає не лише роботу для наших працівників як для важливого працедавця в Україні й не лише розширення нашої клієнтської бази, а й збільшення податків, які ми сплачуємо. У 2024 році ми сплатили 2,5 мільярди гривень (58 мільйонів євро) податків. Це значна сума, яка, ми сподіваємось, допомагає державі Україна.

– Що ви думаєте про природу цих ніби кримінальних проваджень і чому ваші активи ще не розблокували?

Андреас: Думаю, на це питання легко відповісти. Ці провадження – безпідставні. І вони зʼявились, тому що ми викупили активи у російської компанії. Це єдиний звʼязок з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення Україна хотіла переконатись, що немає жодних звʼязків, і зараз вони в цьому переконались. Тепер питання розблокування наших активів потребує багато часу, адже це дуже складне рішення для органів влади – не тому, що вони мають якісь сумніви…

– Тому що така процедура?

Андреас: Така процедура, так. І процедури займають багато часу. Ми подаємо багато інформації, над якою маємо працювати, але половину звинувачень вже зняли, і скоро знімуть другу половину.

– І які у вас зараз відносини з БЕБ і ОГПУ?

Гюнтер: Я сказав би, що наші відносини складаються з професійної комунікації. Ми активно співпрацюємо згідно з процедурою. Я щиро переконаний, що БЕБ і ОГПУ роблять те ж саме.

Як сказав мій колега Андреас, легко показати, що у тих звинувачень немає підстав, але необхідно перевірити все в деталях, як того вимагається.

– Попри всі звинувачення, ви продовжуєте інвестувати в Україну. Чи можете ви розповісти більше про це? Чим ви тут займаєтесь? І, можливо, поділитесь планами?

Гюнтер: З приводу інвестицій і чому я взагалі сюди вкладаюсь, варто сказати, що ми дуже віримо в Україну. Це дуже великий ринок, неймовірний народ, багато інновацій і потенціалу. Ми думаємо, що коли війна закінчиться, Україна злетить. Ми не єдині, хто це зрозумів, і багато інших компаній чекають моменту, щоб вдало зайти на ринок. Але нам не потрібно заходити, ми вже тут. І у нас вже є значна мережа в країні.

Ми будемо розвивати це далі. Що стосується подальших інвестицій, то з одного боку, як уже згадувалося, ми розглядаємо можливість розширення бізнесу у сфері нерухомості. Ми вважаємо, що коли з’являються хороші можливості для купівлі, ми обов’язково звернемо на це увагу, і якщо це буде економічно доцільно – реалізуємо.

Також ми активно працюємо ще в чотирьох країнах. Як вам відомо, ми присутні в Австрії, зокрема, з мережами зарядних станцій для електромобілів. Ми працюємо в Польщі, Литві та Латвії. І ми бачимо можливість запровадити успішні концепції з цих країн і в Україні.

Наприклад, у сфері харчування – ми думаємо про те, щоб запропонувати американську піцу Sbarro. Це міжнародний партнер, з яким ми вже співпрацюємо в Польщі, і розглядаємо можливість запустити цей формат і в Україні. Ми вже маємо одну заправну станцію, де, як ми вважаємо, буде доречно реалізувати цю ідею, адже вона дуже велика. Ми також працюємо з міжнародним брендом Subway у Польщі, тож є можливість залучити його і в Україні. Крім того, ми модернізуємо самі заправки: оновлюємо дизайн, переходимо до сучасного стилю, оформлюємо інтер’єри у стилі лофт. І якщо коротко відповісти на питання, яке вже звучало, – ми просто віримо в Україну, український ринок і українців. Ми впевнені, що Україна буде успішною попри всі труднощі.

Андреас: Ми також розглядаємо встановлення станцій для заряджання електромобілів в Україні. Ми вже робимо це в Австрії та Польщі й вважаємо, що це дуже перспективний ринок. Ми бачимо чимало електромобілів на вулицях українських міст, тож у найближчому майбутньому це буде вигідним бізнесом.

– А, можливо, ви розглядаєте інвестиції й поза енергетичним сектором?

Гюнтер: Так, ми ведемо діяльність у сфері нерухомості, щоправда, поки що лише в Австрії та Німеччині. Ми замислювалися над інвестиціями в нерухомість в Україні, але ці ідеї поки що не набули конкретики. Загалом наразі ми зосереджені на енергетиці – це той бізнес, в якому ми добре орієнтуємося, і його масштаби цілком нас задовольняють.

Андреас: Крім автозаправних станцій, в енергетичному секторі ми розвиваємо також сонячні електростанції, зокрема з накопичувачами енергії. Маємо кілька проєктів у країнах Балтії – саме цим шляхом і плануємо рухатися далі.

– А наскільки український ринок відрізняється від ринку ЄС? І чи по-різному ви керуєте активами в Євросоюзі та в Україні?

Андреас: Я б сказав, що український ринок навіть конкурентніший, ніж європейські. Ми бачимо багато цікавих концепцій від конкурентів, бачимо, як багато клієнтів користуються фудкортами, купують каву на заправках – і це навіть популярніше, ніж у багатьох країнах Європи. Крім того, українці набагато більш "цифрові" користувачі, ніж, скажімо, поляки. Дуже важливими речами є можливість безконтактної оплати на вулиці, застосунок для лояльності, щоб залучати клієнтів не лише на АЗК, а й у цифровий спосіб – і привести їх на станцію. Це значно прогресивніше, ніж у тих країнах, де ми також працюємо.

– Ми вже говорили про інвестиції, але, наскільки я знаю, ви також підтримуєте Збройні сили України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це – це важливо.

Андреас: У нас є три великі ініціативи. Почнімо з культурної, адже саме цього тижня проходить "Тиждень австрійського кіно", партнером якого ми є. Ми щиро віримо, що під час випробувань культурні події залишаються містком між країнами, і ми пишаємося участю в цьому фестивалі.

Друга ініціатива – це благодійні проєкти. Наприклад, "Незламна кава" разом із Фондом Сергія Притули: за кожну продану чашку кави ми переказуємо певну суму. Ми також надаємо матеріали для укриттів і лікарень, постачаємо обладнання, зокрема командно-штабні машини.

Третя ініціатива – це постійна підтримка Збройних сил України. Ми надаємо паливо – ми ж паливна компанія, а також "MAVIC from AMIC" – дрони Mavic і все інше, що потрібно батальйонам, в яких служать наші співробітники.

Ці три напрями – основа нашої підтримки. Загалом ми спрямували на це вже понад тридцять мільйонів гривень.

Гюнтер: До суми, яку назвав Андреас, я хотів би додати: загальний обсяг нашої благодійної допомоги – якщо не рахувати допомогу нашим працівникам – становить 3,3 мільйона євро. Для нас це суттєва сума, особливо з огляду на пошкодження – за ці роки ми втратили, за нашими підрахунками, приблизно 20 мільйонів євро. Частину станцій ми навіть не можемо оглянути особисто. Тож ці 3,3 мільйона – це окрема сума, яка показує, що ми справді хочемо зробити свій внесок у допомогу Україні.

– Ми вже трохи говорили про модернізацію автозаправних станцій. Як компанія з продажу пального або енергетична компанія із заправками, як ви бачите АЗС майбутнього? Що має бути на таких станціях?

Андреас: Ми твердо переконані й бачимо це на різних ринках: заправка майбутнього – це станція мобільності й сервісу. Вона пропонуватиме значно більше, ніж у минулому, коли продавали лише пальне, мастила та, можливо, деякі запчастини.

У майбутньому це буде пальне, електроенергія для електромобілів, різноманітна їжа. Наприклад, на наших заправках у Польщі є ресторани Subway і Sbarro. Ми першими в Польщі відкрили піцерію з drive-through. Приблизно 75% наших станцій мають доставку через сторонні сервіси: можна замовити піцу на заправці й отримати її вдома.

Також є пункти доставки посилок, банкомати. Станція стає місцем, яке приваблює не лише тих, хто хоче заправитися, а й тих, хто шукає їжу, готівку або хоче забрати посилку з Amazon. Це стає станцією мобільності та сервісу з широким спектром послуг – і це набагато ефективніше використання простору, ніж просто продаж пального. Це майбутнє і для України, і для інших країн.

– Дехто в Україні навіть обирає заправку залежно від того, яку їжу там можна придбати.

Гюнтер: І якщо якість їжі нормальна – це цілком зрозуміло. Ще одна перевага, яку ми бачимо в Україні, Польщі та Литві – це наявність великої кількості вільного простору. Зазвичай земельні ділянки під заправки тут значно більші, ніж, наприклад, в Австрії. Тому є можливість додати більше послуг, як казав мій колега Андреас, як-от зарядки для електромобілів та послуги доставки.

Це може бути точка видачі, адже туди все одно потрібно їхати, то чому б не забрати там посилку? Також є їжа, напої, кава – це стає точкою продажу, місцем зустрічі, точкою доставки. Ми бачимо в цьому майбутнє.

– Ви вже згадували, що інші бізнеси можуть інвестувати в Україну в майбутньому. Що, на вашу думку, повинна зробити наша держава, щоб ці сервіси та компанії прийшли в Україну в майбутньому?

Гюнтер: Я вважаю, що дуже важливою для інвесторів є стабільність, інвестиційна безпека. І я не говорю зараз про війну, оскільки це трохи поза контролем усіх, я маю на увазі систему права, верховенство права, систему оподаткування. Я думаю, що це повинно бути повністю прозоро, стабільно, уніфіковано по всій країні, і податкова система повинна працювати в найпростішому та найефективнішому форматі.

Також важливо встановити з іншими країнами гарантії інвестиційної безпеки, які надалі можуть бути створені, особливо після досягнення припинення вогню, за допомогою експортних кредитних агентств з різних країн. Тоді частина інвестиції буде застрахована, залежно від суми та структури цього.

Важливо також не тиснути на іноземних інвесторів незаконно. Наш випадок є певним прикладом того, як інвестори не приваблюються, оскільки, якщо ти працюєш у країні довгий час і маєш хороші відносини, наприклад, коли розпочалась війна у 2022 році, ми брали участь у всіх важливих зустрічах та конференціях, як можна було забезпечити постачання палива, а через два місяці нас просто почали розслідувати. Але ми вже зрозуміли, що це не тільки наш випадок, а й багатьох інших компаній. Важливо не чинити незаконного тиску на іноземних інвесторів. Моє просте послання з цього приводу: не чиніть тиск на своїх друзів, зосередьтесь на ворогові.

Андреас: Найголовніше, щоб інвестори могли бути впевнені, що панують закон і справедливість, і якщо можна довести, що все правильно, то немає загроз для вас.





