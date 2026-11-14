"Вражений твоєю креативністю": Туск висміяв Орбана на тлі скандалів з його оточенням

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск іронічно звернувся до колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана на тлі повідомлень про затримання його брата у справі про контрабанду людей та виявлення мільйонів готівки, у тому числі закопаних у лісі одним із ексміністрів Орбана.

Про це Туск написав у суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Туска, "кілька днів тому брата Орбана затримали у справі про незаконне перевезення людей, а вчора 20 мільйонів доларів було знайдено закопаними в лісі одним із міністрів Орбана".

"Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що вражений як ніколи раніше", – написав Туск.

Нагадаємо, 13 листопада угорське Національне управління з повернення та захисту державного майна повідомило про проведені скоординовані слідчі дії в кількох місцях країни у межах кримінального провадження щодо Міклоша Шестака, колишнього міністра національного розвитку в уряді Віктора Орбана.

Під час обшуків слідчі виявили значну кількість готівки: її закопали в лісі, сховали в сільськогосподарських і складських будівлях та житловому будинку, а також зберігали у великому сейфі, розташованому в потаємному місці.

Загальна сума готівки, знайденої за два дні обшуків, становить 5 071 632 000 форинтів (понад 13,5 млн євро), 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів США.

11 листопада суд у Будапешті постановив узяти під варту на один місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також його співмешканку у справі про ймовірну допомогу громадянам В’єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

Деталі читайте у статті "Європейської правди": 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так