ППО, снаряди та дрони: Україна перед "Рамштайном" узгодила пріоритети з партнерами

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову зі своїми колегами з Німеччини та Великої Британії Борисом Пісторіусом і Джоном Гілі, а також із генсекретарем НАТО Марком Рютте, в ході якої йшлося про ключові пріоритети Україні на полі бою.

Про це український міністр написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Федоров, в ході розмови були узгоджені ключові пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Зокрема, співрозмовники окремо сфокусувались на посиленні ППО і протидії балістичним ракетам.

"Головні пріоритети до наступного "Рамштайну": додаткові внески в механізм PURL та закупівля ракет PAC-3 через JUMPSTART; постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; фінансування виробництва українських дронів", – зазначив очільник українського оборонного відомства.

Федоров окремо наголосив: міжнародна підтримка має швидко трансформуватися в конкретний результат для військових на фронті.

"Паралельно з міжнародними механізмами критично важливо зберігати й масштабувати двосторонню підтримку партнерів – для реалізації стратегії оборони України та посилення технологічної переваги Сил оборони", – резюмував міністр.

Нагадаємо, на засіданні "Рамштайну" 15 квітня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що держави-члени Альянсу протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Також були підтверджені рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.