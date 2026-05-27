Топгенерал Німеччини: інциденти з дронами в країнах Балтії занепокоїли НАТО

Начальник Генерального штабу Збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що нещодавні інциденти з безпілотниками в країнах Балтії викликали занепокоєння у союзників по НАТО.

Заяву німецького командувача наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи в середу в кулуарах саміту з безпілотників у столиці Латвії Ризі, Броєр розповів, що він помітив це як з боку Латвії та Німеччини, так і на нещодавніх засіданнях НАТО.

Естонія, Латвія та Литва межують з Росією та її союзником Білоруссю. В останні тижні українські безпілотні літальні апарати, запущені в рамках атак на цілі на північному заході Росії, неодноразово входили в повітряний простір цих країн і, в деяких випадках, розбивались.

Москва поклала частину відповідальності на країни Балтії, звинувативши їх у підтримці українських атак із використанням дронів та наданні для цих цілей свого повітряного простору й території. Вона навіть відкрито пригрозила Латвії заходами у відповідь.

Уряди Таллінна, Риги та Вільнюса відкинули російські звинувачення як брехню і засудили погрози.

Броєр розглядає російські звинувачення як гібридну атаку.

"У всіх сферах ми перебуваємо в стані, який вже не зовсім мир, але й ще не війна", – сказав він, додавши, що всі держави НАТО зазнають гібридних атак.

Єдиний засіб захисту, за його словами, – це "інформація, інформація, інформація".

Тільки за допомогою інформації ми зможемо розкрити та викрити те, що відбувається, а також прояснити справжні наміри, що стоять за цим, заявив військовий керівник.

Як повідомлялось, на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

На тлі інцидентів з дронами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у вівторок прибули до Литви на зустріч із прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами країн Балтії.

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.